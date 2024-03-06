Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Εχθές ανακοινώθηκε επισήμως ότι η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά την χειρουργική επέμβαση τον Ιανουάριο θα είναι στις 8 Ιουνίου, στην τελετή Trooping the Colour για τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά, όπου θα επιθεωρούσε μάλιστα τα αγήματα που θα συμμετάσχουν στην τελετή.

Ήταν η πρώτη αναφορά σε δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Κάθριν μετά από την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και την πολύμηνη περίοδο αποθεραπείας της, που έχει οδηγήσει σε διαρκή εικοτολογία για την υγεία της.

Σήμερα ωστόσο, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου απέσυρε από την ιστοσελίδα του την αναφορά στην επιθεώρηση στρατιωτικών αγημάτων από την Κέιτ Μίντλετον.

Η ανακοίνωση προξένησε έκπληξη, καθώς επισήμως το Παλάτι του Κένσιγκτον δεν είχε προβεί σε κάποια σχετική ενημέρωση.

Εν τέλει προέκυψε πως το υπουργείο «βιάστηκε» να κάνει την ανακοίνωση, με αποτέλεσμα να την αποσύρει.

Από την ιστοσελίδα του υπουργείου αποσύρθηκε επίσης η αναφορά ότι την επιθεώρηση των αγημάτων στην ίδια επίδειξη, που θα επαναληφθεί με μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια στις 15 Ιουνίου με αφορμή τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά, θα κάνει ο ίδιος ο Κάρολος.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ φέρεται να έχει διαμηνύσει πως οι δημόσιες εμφανίσεις του 75χρονου μονάρχη στο μέλλον θα καθορίζονται ανάλογα με την πορεία της θεραπείας στην οποία υποβάλλεται για καρκίνο.





Πηγή: skai.gr

