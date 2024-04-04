Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επίθεση από το Ιράν μετά το χτύπημα στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό και αφού η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα προβεί σε αντίποινα εντείνοντας του φόβους για διάχυση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι ενίσχυσε την αεράμυνά του ενώ κάλεσε εφέδρους καθώς σύμφωνα με ισραηλινά μέσα εκφράζονται φόβοι για απευθείας επίθεση του Ιράν από τα εδάφη του και όχι για αντίποινα μέσω των υποστηριζόμενων από την Τεχεράνη ομάδων.

Τόσο το Ιράν όσο και η Χεζμπολάχ διαμήνυσαν ότι το Ισραήλ δεν θα μείνει ατιμώρητο για την επίθεση τη Δευτέρα στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, κατά την οποία σκοτώθηκε ο Μοχάμεντ Ρεζά Ζαχέντι, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στη Συρία, μαζί με τον αναπληρωτή, πέντε άλλους αξιωματικούς και τουλάχιστον ένα μέλος της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel που επικαλείται το Channel 12, ισραηλινοί αξιωματούχοι εικάζουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να απαντήσει εκτοξεύοντας πυραύλους απευθείας από το έδαφός του και όχι μέσω οποιασδήποτε από τις ομάδες που υποστηρίζει στον Λίβανο, το Ιράκ και την Υεμένη.

«Δεν θα εκπλαγώ αν το Ιράν επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ», δήλωσε ο πρώην αρχηγός των Στρατιωτικών Πληροφοριών Άμος Γιαντλίν, εξηγώντας ότι μια πυραυλική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στο γειτονικό Πακιστάν αποτελεί προηγούμενο για μια τέτοια ενέργεια.

Δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι η απόφαση να ενισχυθεί η αεράμυνα και να κληθούν έφεδροι ελήφθη μετά από αξιολόγηση απειλών.

Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι το Ισραήλ «αυξάνει την ετοιμότητα» απέναντι σε απειλές από όλη τη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε μια άσκηση ετοιμότητας στη Χάιφα, ο Γκάλαντ είπε ότι «επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις μας εναντίον της Χεζμπολάχ, εναντίον άλλων που μας απειλούν» και επανέλαβε ότι το Ισραήλ «χτυπά τους εχθρούς μας σε όλη τη Μέση Ανατολή».

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι για κάθε σενάριο και κάθε απειλή» ενάντια σε κοντινούς και μακρινούς εχθρούς», είπε ο Γκάλαντ.



