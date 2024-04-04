Τον δρόμο προς την ελευθερία, αλλά σε λάθος ποτάμι βρήκαν χιλιάδες σολομοί, όταν το φορτηγό που τους μετέφερε ανετράπη δίπλα σε κολπίσκο, με αποτέλεσμα χιλιάδες ψάρια να πέσουν στο νερό.

Το φορτηγό μετέφερε 102.000 ζωντανούς σολομούς στην πολιτεία του Όρεγκον των ΗΠΑ, όταν σημειώθηκε το ατύχημα από το εκκολαπτήριο Lookingglass στα βόρεια της πολιτείας, προκειμένου να τα ρίξει στον ποταμό Imnaha, καθώς ο νεαρός σολομός Chinook, γνωστός και ως King χαρακτηρίζεται είδος προς εξαφάνιση.

Ωστόσο, λόγω του ατυχήματος περίπου 77.000 ψάρια εκτοξεύθηκαν στον κολπίσκο Lookingglass, αυξάνοντας τον πληθυσμό στα νερά της περιοχής.

Αξιωματούχοι της άγριας ζωής δήλωσαν την Τρίτη ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σε μια στενή στροφή, με αποτέλεσμα το όχημα να κατρακυλήσει σε ένα βραχώδες ανάχωμα. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Ψαριών και Άγριας Ζωής του Όρεγκον (ODFW) .

Η ανατροπή συνέβη σε μια στενή γωνία με αποτέλεσμα το φορτηγό «να πέσει προς την πλευρά του συνοδηγού, να γλιστρήσει στο πλάι στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια να περάσει πάνω από ένα βραχώδες ανάχωμα και να χάσει την οροφή του» σύμφωνα με εκπρόσωπο του ιχθυοτροφείου.

Πάνω από 25.000 από τους σολομούς - ψάρια ηλικίας περίπου δύο ετών - πέθαναν είτε μέσα στο βυτιοφόρο του φορτηγού είτε στην όχθη του κολπίσκου.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η απώλεια αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των ψαριών που σκόπευε να απελευθερώσει στον ποταμό Imnaha φέτος.

Αναμένουν ότι περίπου 500-900 λιγότερα ενήλικα ψάρια θα επιστρέψουν στην αναπαραγωγή το 2026-2027 λόγω της απώλειας.



Πηγή: skai.gr

