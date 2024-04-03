Συρία: Στους 16 οι νεκροί από το ισραηλινό πλήγμα στο προξενείο του Ιράν

Στους 16 ανέρχονται οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και δύο πολίτες, από το ισραηλινό πλήγμα στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, τη Δευτέρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

«Ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων στο παράρτημα της ιρανικής πρεσβείας ανέρχεται σε 16 νεκρούς: οκτώ Ιρανούς, πέντε Σύρους και έναν Λιβανέζο –όλοι τους μαχητές– αλλά και δύο πολίτες, μια γυναίκα με τον γιο της», είπε ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, ο διευθυντής του OSDH, που εδρεύει στη Βρετανία. Ο προηγούμενος απολογισμός της μη κυβερνητικής οργάνωσης, έκανε λόγο για 13 νεκρούς.

Ένα στέλεχος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Συρίας ανέφερε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι διασώστες εντόπισαν νεκρή μια γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών. Την ίδια ημέρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ένας μαχητής της σκοτώθηκε από το Ισραήλ και μια πηγή προσκείμενη στη λιβανέζικη οργάνωση διευκρίνισε ότι ο άνθρωπος αυτός σκοτώθηκε στη Δαμασκό.

Από τα ισραηλινά πλήγματα καταστράφηκε ολοσχερώς το ιρανικό προξενείο και σκοτώθηκαν επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και δύο στρατηγοί της Δύναμης Κοντς, οι Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχεντί και Μοχαμάντ Χαντί Χατζί Ραχιμί.

Σύμφωνα με το OSDH, ο στρατηγός Ζαχεντί, που σκοτώθηκε μαζί με τον βοηθό του, ήταν ο διοικητής της Δύναμης Κοντς για τη Συρία, τον Λίβανο και την Παλαιστίνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

