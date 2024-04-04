Ζευγάρι που είχε 159 γάτες και επτά σκύλους σε διαμέρισμα 80 τμ στη Νίκαια της Γαλλίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή, επειδή τα ζώα ζούσαν σε άσχημες συνθήκες.

Πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι τα ζώα ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες, ήταν υποσιτισμένα και αφυδατωμένα ή είχαν μολυνθεί από παράσιτα, όπως αναφέρει το BBC.

Ο δικαστής έκρινε ότι το ζευγάρι δεν είχε φροντίσει κατάλληλα τα ζώα.

Στο ζευγάρι, 68 ετών η γυναίκα και 52 ετών ο άνδρας, απαγορεύτηκε να έχουν κατοικίδια ζώα. Επίσης, τους επιβλήθηκε να πληρώσουν περισσότερα από 150.000 ευρώ σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για τα δικαιώματα των ζώων.

Πέρυσι, η αστυνομία παρενέβη σε μια διαμάχη στο διαμέρισμα του ζευγαριού και ανακάλυψε τα δεκάδες ζώα σε κάθε δωμάτιο. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι είδαν ακαθαρσίες ζώων παντού.

Μερικές από τις γάτες και τα σκυλιά πέθαναν στη συνέχεια λόγω της κακής υγείας τους.

Οι ερευνητές βρήκαν τα πτώματα τουλάχιστον δύο γατών και δύο σκύλων στο μπάνιο.

Η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος είπε στο δικαστήριο ότι τα ζώα ήταν ο έρωτας της ζωής της, αλλά παραδέχτηκε ότι «τα είχε κάνει θάλασσα».

Σύμφωνα με την ψυχιατρική αξιολόγηση, η γυναίκα διαγνώστηκε με το «σύνδρομο του Νώε» -μια ψυχολογική ανάγκη να σώσει ζώα, ακόμη και όταν δεν είναι σε θέση να το κάνει σωστά».

Το ζευγάρι είχε ερευνηθεί και το 2014 για διαμονή σε στούντιο 18τμ με 13 γάτες και έναν σκύλο.

Πηγή: skai.gr

