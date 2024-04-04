Ο διάσημος σεφ Χοσέ Αντρές, ιδρυτής της World Central Kitchen ανέφερε σε συνέντευξή του την Τετάρτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευαν «συστηματικά, αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο» τους εργαζόμενους της ΜΚΟ.

Ειδικότερα, ο Αντρές είπε ότι η φιλανθρωπική ομάδα World Central Kitchen είχε σαφή επικοινωνία με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος, όπως είπε, γνώριζε τις κινήσεις των εργαζομένων στην αρωγή.

'We were targeted deliberately': Chef Jose Andres said the World Central Kitchen charity group he founded had clear communication with the Israeli military, which he said knew his aid workers' movements https://t.co/cn8hWKQ7dY pic.twitter.com/Smb40uVpa4 — Reuters (@Reuters) April 3, 2024

«Δεν ήταν απλώς μια κατάσταση κακής τύχης όπου έριξαν μία βόμβα σε λάθος μέρος», είπε ο Αντρές.

«Ήταν πάνω από ένα 1,5, 1,8 χιλιόμετρα, με μια πολύ καθορισμένη ανθρωπιστική συνοδεία που έφερε διακριτικά στην κορυφή, στην οροφή, ένα πολύχρωμο λογότυπο για το οποίο είμαστε προφανώς πολύ περήφανοι», είπε. Είναι «πολύ σαφές ποιοι είμαστε και τι κάνουμε».

Ο Αντρές είπε ότι ο ισραηλινός στρατός γνώριζε το πού βρισκόταν η συνοδεία και ζήτησε να διεξαχθούν έρευνες για το περιστατικό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και από την πατρίδα κάθε εργαζόμενου στην ανθρωπιστική βοήθεια που σκοτώθηκε.

"Μας στόχευαν σε μια ζώνη αποσύγκρουσης, σε μια περιοχή που ελέγχεται από τις IDF. Γνώριζαν ότι οι ομάδες μας κινούνταν σε αυτόν τον δρόμο ... με τρία αυτοκίνητα", είπε.

Οι εργαζόμενοι της ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν όταν η συνοδεία τους χτυπήθηκε λίγο αφότου επέβλεψαν την εκφόρτωση 100 τόνων τροφίμων που μεταφέρθηκαν στη Γάζα μέσω θαλάσσης. Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το χαρακτήρισε ακούσιο.

Ο Αντρές είπε ότι μπορεί να σημειώθηκαν περισσότερα από τρία χτυπήματα. Απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ ότι η επίθεση δεν ήταν σκόπιμη.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αντρές, ένας εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού παρέπεμψε σε προηγούμενα σχόλια του αρχηγού του επιτελείου Χέρζι Χαλέβι, στα οποία χαρακτήρισε το περιστατικό σοβαρό λάθος και είπε ότι η επίθεση "δεν πραγματοποιήθηκε με σκοπό να βλάψει τους ανθρωπιστές του WCK".

Ο Αντρές είπε ότι έπρεπε προσωπικά να είναι εκεί με την ομάδα του, αλλά δεν μπόρεσε να επιστρέψει στη Γάζα εκείνη τη στιγμή.

Οι ΗΠΑ πρέπει να κάνουν περισσότερα για να σταματήσουν τον πόλεμο, είπε. Ο Αντρές μίλησε με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την Τρίτη.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να κάνουν περισσότερα για να πείσουν τον Νετανιάχου ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει τώρα», είπε ενώ αμφισβήτησε τις προθέσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν για παροχή βοήθειας στη Γάζα ενώ παράλληλα εξοπλίζει το Ισραήλ.

Καταδίωξη από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο

Ο Αντρές είπε ότι η οργάνωσή του εξακολουθεί να μελετά την κατάσταση ασφάλειας στη Γάζα καθώς σκέφτεται να ξεκινήσει ξανά τις παραδόσεις βοήθειας.

Ο ιδρυτής της WCK περιέγραψε πώς έμαθε για την επίθεση, λέγοντας ότι πρώτα η ομάδα του έχασε την επαφή με την ομάδα της στη Γάζα και δεν κατάλαβε τι συνέβη μέχρι να δει τις εικόνες των σορών.

Είπε ότι μετά την επίθεση του ισραηλινού στρατού στο πρώτο τεθωρακισμένο αυτοκίνητο, η ομάδα μπόρεσε να διαφύγει και να κινηθεί προς ένα δεύτερο αυτοκίνητο το οποίο στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση, αναγκάζοντάς τους να μετακινηθούν στο τρίτο αυτοκίνητο.

Οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια προσπάθησαν να επικοινωνήσουν για να καταστήσουν σαφές ποιοι ήταν, είπε, προσθέτοντας ότι οι IDF γνώριζαν ότι βρίσκονταν στην περιοχή που έλεγχε.

Στη συνέχεια χτυπήθηκε το τρίτο αυτοκίνητο, «και είδαμε τις συνέπειες αυτού».

Το World Central Kitchen ξεκίνησε τον περασμένο μήνα να μεταφέρει επισιτιστική βοήθεια σε αμάχους στη βόρεια Γάζα μέσω θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο, σε συνεργασία με την ισπανική φιλανθρωπική οργάνωση Open Arms.

Η WCK Ιδρύθηκε από τον Andres, 54, το 2010 μετά από έναν σεισμό στην Αϊτή, η οποία προσπάθησε να παρακάμψει τη γραφειοκρατία σε όλο τον κόσμο προκειμένου να παρέχει βοήθεια σε περιοχές που επλήγησαν από καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.