Η Μαντόνα είναι πλέον η μόνη γυναίκα που έχει πραγματοποιήσει έξι περιοδείες με εισπράξεις άνω των 100 εκατ. δολαρίων η καθεμία! Η περιοδεία «Celebration Tour» της 65χρονης, η οποία καθυστέρησε λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε, αποδείχθηκε ένας… οικονομικός θρίαμβος!

Ο κύκλος των 80 συναυλιών της πούλησε 1,1 εκατ. εισιτήρια, με έσοδα 225,4 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τον απολογισμό του Billboard Boxscore.

Εκτός από τη Μαντόνα, τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες που έχουν έξι περιοδείες με ακαθάριστα έσοδα 100 εκατ. δολαρίων και άνω είναι οι Rolling Stones, ο Bruce Springsteen, οι U2 και οι Eagles.

Η τελευταία της συναυλία είναι η πιο κερδοφόρα περιοδεία της Μαντόνα από το 2012, όταν η «MDNA Tour» πούλησε 2,2 εκατ. εισιτήρια, με ακαθάριστα έσοδα 305,2 εκατ. δολάρια. Η πιο επικερδής περιοδεία του «Material Girl» όλων των εποχών ήταν η «Sticky & Sweet Tour» το 2008 και το 2009, η οποία πούλησε 3,5 εκατ. εισιτήρια για 407,7 εκατ. δολάρια.

Η Μαντόνα υποδέχτηκε περίπου 1,6 εκατ. ανθρώπους στη δωρεάν συναυλία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο το περασμένο Σαββατοκύριακο, ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Παρά τη φθορά από την εξαντλητική περιοδεία επτά μηνών, η Μαντόνα άντεξε στο μεγάλο της φινάλε με τη βοήθεια ενός νάρθηκα στο γόνατο.

Η τρέχουσα περιοδεία της ξεκίνησε από την 02 Arena στο Λονδίνο τον περασμένο Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο, η Μαντόνα αποκάλυψε τελικά ότι υπέστη πνευμονική και νεφρική ανεπάρκεια και αυτός ήταν ο λόγος που έμεινε στην εντατική για κάποιες ημέρες. Η περιοδεία «Celebration Tour» επρόκειτο να ξεκινήσει στα μέσα Ιουλίου, με ένα σκέλος της στη Βόρεια Αμερική που θα σάρωνε πάνω από 20 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

