Madonna: Έχει κάνει 6 περιοδείες με ακαθάριστα έσοδα άνω των 100 εκατ. δολαρίων η καθεμία! - Είναι η «βασίλισσα της ποπ»...

Η τελευταία της συναυλία είναι η πιο κερδοφόρα περιοδεία της Μαντόνα από το 2012

H Madonna

Η Μαντόνα είναι πλέον η μόνη γυναίκα που έχει πραγματοποιήσει έξι περιοδείες με εισπράξεις άνω των 100 εκατ. δολαρίων η καθεμία! Η περιοδεία «Celebration Tour» της 65χρονης, η οποία καθυστέρησε λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε, αποδείχθηκε ένας… οικονομικός θρίαμβος! 

Ο κύκλος των 80 συναυλιών της πούλησε 1,1 εκατ. εισιτήρια, με έσοδα 225,4 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τον απολογισμό του Billboard Boxscore.

H Madonna

Εκτός από τη Μαντόνα, τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες που έχουν έξι περιοδείες με ακαθάριστα έσοδα 100 εκατ. δολαρίων και άνω είναι οι Rolling Stones, ο Bruce Springsteen, οι U2 και οι Eagles.

H Madonna

Η τελευταία της συναυλία είναι η πιο κερδοφόρα περιοδεία της Μαντόνα από το 2012, όταν η «MDNA Tour» πούλησε 2,2 εκατ. εισιτήρια, με ακαθάριστα έσοδα 305,2 εκατ. δολάρια. Η πιο επικερδής περιοδεία του «Material Girl» όλων των εποχών ήταν η «Sticky & Sweet Tour» το 2008 και το 2009, η οποία πούλησε 3,5 εκατ. εισιτήρια για 407,7 εκατ. δολάρια. 

Η Μαντόνα υποδέχτηκε περίπου 1,6 εκατ. ανθρώπους στη δωρεάν συναυλία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο το περασμένο Σαββατοκύριακο, ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα. 

H Madonna

Παρά τη φθορά από την εξαντλητική περιοδεία επτά μηνών, η Μαντόνα άντεξε στο μεγάλο της φινάλε με τη βοήθεια ενός νάρθηκα στο γόνατο. 

Η τρέχουσα περιοδεία της ξεκίνησε από την 02 Arena στο Λονδίνο τον περασμένο Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο, η Μαντόνα αποκάλυψε τελικά ότι υπέστη πνευμονική και νεφρική ανεπάρκεια και αυτός ήταν ο λόγος που έμεινε στην εντατική για κάποιες ημέρες. Η περιοδεία «Celebration Tour» επρόκειτο να ξεκινήσει στα μέσα Ιουλίου, με ένα σκέλος της στη Βόρεια Αμερική που θα σάρωνε πάνω από 20 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

H Madonna

Πηγή: skai.gr

