Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε πληροφορία για αποτυχημένη απόπειρα πειρατείας κατά πλοίου σε απόσταση 195 ναυτικών μιλίων ανοικτά του Αντεν.

Το πλοίο προσεγγίσθηκε από μικρό πλεούμενο που μετέφερε πέντε έως έξι ενόπλους με ανεμόσκαλες.

Οι δυνάμεις των Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο της Γάζας.

Ναυτιλιακές πηγές δηλώνουν ότι είναι πιθανόν οι πειρατές να έχουν ενθαρρυνθεί από τη χαλάρωση των μέτρων ασφαλείας ή να εκμεταλλεύονται το χάος που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας.

Αφού πυροβόλησαν κατά του πλοίου, οι πειρατές αναγκάσθηκαν να ματαιώσουν την προσέγγιση όταν η ομάδα ασφαλείας του πλοίου ανταπέδωσε τα πυρά, σύμφωνα με το UKMTO.

Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή και κατευθύνονται προς το επόμενο λιμάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

