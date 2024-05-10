Η Kendall Jenner αποκάλυψε ότι πέρασε δύσκολα τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ περιέγραψε λεπτομερώς την 20ετή μάχη της με το άγχος σε μια σπάνια συνέντευξή της στη «Vogue».

Το 28χρονο μοντέλο απέπνεε αυτοπεποίθηση σε μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα για το τεύχος «Καλοκαίρι 2024» της «Vogue», αλλά παραδέχτηκε ότι στην πραγματικότητα ήταν πιο θλιμμένη από ότι συνήθως.

Εξήγησε: «Δεν βλέπω γιατί να μην είμαι ειλικρινής γι' αυτό. Στην καριέρα μου αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πραγματικά σταθερή, πραγματικά αισιόδοξη. Αλλά πέρασα πολύ δύσκολα τους τελευταίους δύο μήνες.

Δεν ήμουν ο εαυτός μου και οι φίλοι μου το έβλεπαν. Είμαι πιο θλιμμένη από ότι συνήθως. Είμαι πολύ πιο ανήσυχη από το συνηθισμένο. Δεν πρόκειται, λοιπόν, να κάτσω εδώ και να προσποιηθώ ότι όλα είναι τέλεια. Έτσι είναι η ζωή. Πάντα θα είμαι μέσα και έξω από αυτά τα συναισθήματα».

Και το διάσημο μοντέλο συνέχισε: «Σε παλαιότερες συνεντεύξεις, όταν κάποιος με ρωτούσε για την ψυχική μου κατάσταση, πάντα έλεγα: "Είμαι μια χαρά αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό έχω αντιμετωπίσει…". Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι πραγματικά μέσα σε αυτό.

Για μένα, το να σηκώνομαι από το κρεβάτι το πρωί και να κινούμαι, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό. Αν επιλέξω να κάθομαι στο κρεβάτι μου και να μελαγχολώ όλη μέρα, προετοιμάζω τον εαυτό μου για αποτυχία», επισήμανε η ίδια.

Το σούπερ μόντελ είναι υπέρμαχος της ψυχικής υγείας και είναι πολύ «ανοιχτή» για τους αγώνες της με το άγχος στο «Keeping Up With The Kardashians» και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της εδώ και αρκετά χρόνια.

Μαζί με την κατάθλιψη, το άγχος είναι από τις πιο συχνές παθήσεις ψυχικής υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας 8,2 εκατ. ανθρώπους μόνο το 2013. Περίπου 40 εκατομμύρια ενήλικες υποφέρουν από την πάθηση αυτή στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

Ο κύριος στόχος της Kendall, όταν συζητά για το πώς το άγχος έχει επηρεάσει τη ζωή της, είναι να συμβάλει στον αποστιγματισμό του αρνητικού συσχετισμού που έχουν τα θέματα ψυχικής υγείας και το άγχος στον κόσμο.

Το μοντέλο προσπαθεί να ισορροπήσει την καριέρα της στο μόντελινγκ σε συνδυασμό με τη έναρξη της δικής της επιχείρησης, «818 Tequila». Όμως, παρά την πρόσφατη επιτυχία της, η Kendall δήλωσε: «Αναρωτιέμαι πολλές φορές αν όλα αυτά συμβαίνουν σε εμένα… Τι έκανα για να το αξίζω;», λέει η Kendall Jenner με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Ως η μοναδική αδελφή Kardashian χωρίς παιδιά, η Kendall Jenner έχει μιλήσει για το γεγονός ότι στο παρελθόν ένιωθε πίεση από την οικογένειά της να νοικοκυρευτεί.

Ωστόσο, το 28χρονο μοντέλο, που πίστευε ότι θα έκανε παιδιά από τα 27 της, παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει βιασύνη, καθώς είναι ακόμα τόσο νέα και απολαμβάνει την ελευθερία της χωρίς παιδιά.

Η Kendall είναι προς το παρόν single μετά τον χωρισμό της από τον Bad Bunny τον Δεκέμβριο, μετά από ένα χρόνο σχέσης. Εν τω μεταξύ, οι αδελφές της - Kim, Kourtney, Khloé και Kylie - έχουν 13 παιδιά μεταξύ τους, ηλικίας από τεσσάρων μηνών έως 14 ετών.

«Υπάρχουν μέρες που κοιτάζω αυτό που έχουν και σκέφτομαι: Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό. Μου αρέσει να είμαι λίγο απόμακρη και να κρατάω τις αποστάσεις μου, αλλά μια μέρα θα βρω τον δρόμο μου, πιθανότατα.

Όταν ήμουν νέα έλεγα ότι μέχρι τα 27 μου θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά. Τώρα το έχω ξεπεράσει αυτό και νιώθω ότι είμαι ακόμα τόσο νέα. Απολαμβάνω την ελευθερία μου χωρίς παιδιά», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.