Η Ισπανία η Ιρλανδία και άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στις 21 Μαΐου, δήλωσε αργά χθες, Πέμπτη, ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, πριν από μία ψηφοφορία στον ΟΗΕ αργότερα σήμερα σχετικά με την προσπάθεια των Παλαιστινίων να γίνουν πλήρη μέλη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε τον Μάρτιο πως η Ισπανία και η Ιρλανδία, μαζί με τη Σλοβενία και τη Μάλτα, συμφώνησαν να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ, θεωρώντας πως μια λύση δύο κρατών είναι απαραίτητη για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Απαντώντας σε ερώτηση του ισπανικού ραδιοφωνικού σταθμού ΡΝΕ αν η 21η Μαΐου θα είναι η μέρα κατά την οποία η Ισπανία, η Ιρλανδία και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ θα αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, ο Μπορέλ είπε 'ναι', αναφέροντας επίσης τη Σλοβενία.

«Είναι μια συμβολική ενέργεια πολιτικού χαρακτήρα. Περισσότερο από ένα κράτος, αναγνωρίζει τη βούληση αυτό το κράτος να υπάρχει», είπε, προσθέτοντας πως το Βέλγιο και άλλες χώρες είναι πιθανόν να ακολουθήσουν.

Προηγουμένως, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες είχε πει πως η απόφαση για αναγνώριση έχει ληφθεί, αν και δεν ανέφερε ημερομηνία.

Οι διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και μόνιμο τέλος στην παλαιστινιακοϊσραηλινή σύγκρουση έχουν αυξηθεί μαζί με τον απολογισμό των θανάτων από την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα για να ξεριζώσει τη Χαμάς μετά την πολυαίμακτη διασυνοριακή επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ έχει πει ότι τα σχέδια για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελούν "επιβράβευση της τρομοκρατίας" που θα μειώσουν τις πιθανότητες μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων στη σύγκρουση στη Γάζα.

Αργότερα σήμερα η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να υποστηρίξει την προσπάθεια των Παλαιστινίων να γίνουν πλήρη μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζοντας ότι πληρούν τα κριτήρια προκειμένου να γίνουν μέλη και στέλνοντας την αίτηση πίσω στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να "επανεξετάσει ευνοϊκά το ζήτημα".

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE μετέδωσε την Πέμπτη πως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Μάλτα περιμένουν την ψηφοφορία στον ΟΗΕ και εξετάζουν να προχωρήσουν σε κοινή αναγνώριση στις 21 Μαΐου.

Εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλια. Δεν υπάρχει ούτε κάποιο άμεσο σχόλιο για την ημερομηνία από τις άλλες χώρες.

Ο Σλοβένος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα πως η χώρα του θα αναγνωρίσει την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Από το 1988, 139 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

