Την Αίγυπτο, χώρα-«κλειδί» για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης, επισκέπτεται από χθες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης.

Ο κ. Καιρίδης πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών με ομολόγους του, εστιάζοντας στην ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και διευκόλυνσης της νόμιμης και λελογισμένης, με όρους και κανόνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συναντήθηκε αρχικά με τον υπουργό Εργασίας, Χασάν Σεχάτα, με τον οποίο διερεύνησε τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα οι πρώτοι εποχικοί εργάτες γης

Η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν υπογράψει, από τον Νοέμβριο του 2022, διμερή διακρατική συμφωνία για την απασχόληση 5.000 εποχικών εργατών γης, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε εργατικά χέρια στον αγροτικό τομέα.

Ήδη έχει καταρτιστεί ο κατάλογος με τους πρώτους 2.400 υποψηφίους, οι μετακλήσεις των οποίων θα αρχίσουν να διεκπεραιώνονται μέσα στο καλοκαίρι του 2024.

Με δεδομένο το εξαιρετικό επίπεδο συναντίληψης ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι δύο υπουργοί εξέτασαν το ενδεχόμενο επέκτασης αυτής της συμφωνίας στον κατασκευαστικό και τον τουριστικό τομέα, σύμφωνα με τις ανάγκες της διαρκώς αναπτυσσόμενης ελληνικής οικονομίας και με απόλυτη ασφάλεια για την ελληνική κοινωνία.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου ο κ. Καιρίδης έθεσε το μείζον πρόβλημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ο Έλληνας υπουργός, αφού εξήρε τον ευρύτερα σταθεροποιητικό ρόλο της Αιγύπτου και τη συμβολή της στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας για την από κοινού αποτροπή των παράνομων ροών από τον κεντρικό μεσογειακό διάδρομο, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη εντατικοποίησης των επιστροφών των απορριφθέντων Αιγυπτίων αιτούντων άσυλο στη χώρα καταγωγής τους.

Τέλος, ο κ. Καιρίδης συναντήθηκε με την υπουργό Μετανάστευσης, Σόχα Γκέντι, με την οποία συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο χωρών στην επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων προς μετάκληση εργατών και παροχής τεχνογνωσίας από ελληνικής πλευράς σε επίπεδο διαδικασιών ασύλου.

«Οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο επίπεδο της ιστορίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία των δύο χωρών στο μεταναστευτικό είναι φυσική και αυτονόητη. Θεμέλιο αυτής είναι η από κοινού καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και η ενθάρρυνση της νόμιμης εργασιακής κινητικότητας. Η Ευρώπη οφείλει να αναγνωρίσει πως η Αίγυπτος φιλοξενεί σήμερα περισσότερους από 9 εκατομμύρια μετανάστες και συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και τη διαχείριση της μεταναστευτικής πίεσης προς την Ευρώπη. Η Ελλάδα διεκδίκησε και πέτυχε την ισχυρή ευρωπαϊκή στήριξη της Αιγύπτου, που κατέληξε στην πρόσφατη συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου, κατά την επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και των ομολόγων του, στο Κάιρο στις 21 Μαρτίου. Τώρα είναι η ώρα να υλοποιηθεί το σύνολο των προβλέψεών της προς το συμφέρον τόσο της Αιγύπτου όσο και των ευρωπαϊκών χωρών», επεσήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.