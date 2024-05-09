Ένα… ξεχασμένο φανάρι λειτουργεί πάνω στον πεζόδρομο του Περιστερίου και συγκεκριμένα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως έξω από το δημαρχείο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με καταγγελίες που κατέφθασαν τον ΣΚΑΪ, το φανάρι λειτουργεί κανονικά παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει πεζοδρομηθεί εδώ και ένα χρόνο, όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.

Όπως φαίνεται όμως είτε ο εργολάβος το ξέχασε, είτε η διαδικασία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη για την αφαίρεσή του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.