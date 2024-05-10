Τα σωματεία του βελγικού καναλιού VRT διέκοψαν για λίγο τη μετάδοση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision όταν σκηνή ανέβηκε η τραγουδίστρια του Ισραήλ και στις οθόνες προβλήθηκε κάρτα με μήνυμα που καταδίκαζε τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

«Πρόκειται για μια δράση των συνδικάτων. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ισραηλινό κράτος. Επιπλέον, το Ισραήλ καταπατά την ελευθερία του Τύπου. Ως εκ τούτου, κάνουμε ένα προσωρινό διάλειμμα από την εκπομπή μας. Κατάπαυση του πυρός τώρα» ανέφερε το μήνυμα, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Βελγίου εμφανίστηκε στη σκηνή, έχοντας γραμμένη στο μπράτσο του τη λέξη «ειρήνη».

Το Βέλγιο δεν κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 11 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

