Λίγες ώρες μετά τον β' ημιτελικό ανακοινώθηκε η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι συμμετέχουσες χώρες στον μεγάλο τελικό της Eurovision, το Σάββατο 11 Μαΐου.

Στην καθιερωμένη κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, η Μαρίνα Σάττι με το «Zari» θα εμφανιστεί στη 12η θέση, ενώ η Κύπρος με τη Silia Kapsis και το τραγούδι «Liar» στην 20ή.

Με ανάρτηση στο Instagram, η Eurovision ανέβασε την τελική λίστα με τις 26 χώρες που θα πάρουν μέρος και τη σειρά με την οποία θα ανέβουν στη σκηνή.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον μεγάλο τελικό είναι η εξής:

1. Σουηδία

2. Ουκρανία

3. Γερμανία

4. Λουξεμβούργο

5. Ολλανδία

6. Ισραήλ

7. Λιθουανία

8. Ισπανία

9. Εσθονία

10. Ιρλανδία

11. Λετονία

12. Ελλάδα

13. Ηνωμένο Βασίλειο

14. Νορβηγία

15. Ιταλία

16. Σερβία

17. Φινλανδία

18. Πορτογαλία

19. Αρμενία

20. Κύπρος

21. Ελβετία

22. Σλοβενία

23. Κροατία

24. Γεωργία

25. Γαλλία

26. Αυστρία

