Ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τα φονικά πλήγματά του στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κατά τον τέταρτο μήνα του πολέμου του εναντίον της Χαμάς, πριν από την είσοδο χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο έδαφος αυτό φαρμάκων που προορίζονται για τους ισραηλινούς ομήρους και αρωγής για τους παλαιστίνιους αμάχους.

Την ώρα που ο πόλεμος δημιουργεί φόβους για ανάφλεξη στην περιοχή, οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για μια νέα επίθεση εναντίον ενός «αμερικανικού πλοίου» στα ανοικτά της Υεμένης, αφού χαρακτηρίσθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτέιες «τρομοκρατική» οντότητα.

Σύμφωνα με παλαιστίνιους αυτόπτες μάρτυρες, εντατικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοχοθέτησαν ένα τομέα κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς όπου κρύβονται, σύμφωνα με το Ισραήλ, αξιωματούχοι του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάνοντας λόγο για «την πιο δύσκολη και πιο έντονη νύκτα» ισραηλινών βομβαρδισμών στη Χαν Γιουνίς από την αρχή του πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε το θάνατο τουλάχιστον 81 Παλαιστινίων σ' αυτή την πόλη, όπου επικεντρώνονται οι μάχες, και αλλού στη λωρίδα της Γάζας.

Οι Ισραηλινοί «μας είπαν να πάμε στο νότο, πήγαμε στο νότο, αλλά δεν υπάρχει κανένα σίγουρο μέρος στη Γάζα. Όλα γίνονται στόχοι», λέει η Ουμ Μοχάμαντ Αμπού Όντεχ, η οποία διέφυγε από το Μπεΐτ Χανούν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, για να πάει στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο πόλεμος, ο οποίος έχει προκαλέσει καταστροφές στο παλαιστινιακό έδαφος και τον εκτοπισμό πάνω από το 80% του πληθυσμού, ξέσπασε από μια χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ που στοίχισε τη ζωή σε 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχων, οι οποίοι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου από επίσημα στοιχεία.

Περίπου 250 άνθρωποι πιάστηκαν όμηροι και μεταφέρθηκαν στη Γάζα στη διάρκεια της επίθεσης, περίπου εκατό από τους οποίους απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το Ισραήλ, 132 παραμένουν κρατούμενοι και 27 απ' αυτούς φέρονται να έχουν σκοτωθεί.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίσθηκε να εξοντώσει τη Χαμάς, η οποία πήρε την εξουσία στη Γάζα το 2007. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 24.448 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, έχουν σκοτωθεί κατά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο παλαιστινιακό έδαφος, όπου ο ΟΗΕ έχει κάνει λόγο για «κίνδυνο λιμού» και «θανάσιμων επιδημιών».

«Χειρότερα από σεισμό»

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 193 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την αρχή της χερσαίας επίθεσής του στις 27 Οκτωβρίου.

Στο κέντρο της Γάζας, Παλαιστίνιοι επιθεωρούν τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς στον οδό Σαλαντίν.

«Οι (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής άφησαν πίσω τους ένα σεισμό. Είναι χειρότερα από σεισμό. Εξακολούθούν να υπάρχουν μάρτυρες κάτω από τα συντρίμμια και πτώματα σε αποσύνθεση», λέει ο Αζίζ αλ-Μουσάνταρ μπροστά από κατεστραμμένες πολυκατοικίες.

Οι βομβαρδισμοί έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες συνοικίες, έχουν προκαλέσει μια μείζονα ανθρωπιστική κρίση και έχουν θέσει εκτός λειτουργίας περισσότερα από τα μισά νοσοκομεία στο παλαιστινιακό έδαφος, στο οποίο το Ισραήλ επιβάλλει αποκλεισμό από το 2007 και πλήρη πολιορκία από τις 9 Οκτωβρίου.

Εδώ και έξι ημέρες υπάρχει σχεδόν πλήρης διακοπή του Ίντερνετ και των τηλεφωνικών επικοινωνιών σ' αυτό το μικρό έδαφος των 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου ζουν περίπου 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι.

Συμβολικά γενέθλια

Την Τρίτη, ο μεσολαβητής από το Κατάρ ανακοίνωσε μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την είσοδο φαρμάκων για τους ομήρους με αντάλλαγμα βοήθεια για τους αμάχους στη Γάζα.

Οι αυτοκινητοπομπές με τα φάρμακα και την ανθρωπιστική βοήθεια «εισήλθαν στη Γάζα», έγραψε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο Μάζεντ αλ-Ανχάρι, χωρίς να διευκρίνισει αν τα φάρμακα παραδόθηκαν στους ομήρους.

Τουλάχιστον ένα τρίτο των ομήρων πάσχουν από χρόνιες νόσους και χρειάζονται θεραπεία, σύμφωνα με τη συλλογικότητα των οικογενειών των ομήρων «Φέρτε τους σπίτι τώρα».

Στο Νιρ Οζ, ένα κιμπούτς κοντά στη Γάζα, η συλλογικότητα οργανώνει συμβολικά γενέθλια για τον πιο μικρό όμηρο, τον Κφιρ Μπίμπας, ο οποίος απήχθη ενώ ήταν σχεδόν εννέα μηνών και του οποίου τα γενέθλια είναι σήμερα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε το Νοέμβριο το θάνατο ενός μωρού, του αδελφού του και της μητέρας του, που σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την οργάνωση, από ισραηλινό βομβαρδισμό. Το Ισραήλ δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη

Στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που βρίσκεται από το 1967 υπό ισραηλινή κατοχή, δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών του ισραηλινού στρατού και τις μάχες στις περιφέρειες της Ναμπλούς και της Τουλκάρμ, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Ο στρατός, ο οποίος από τις 7 Οκτωβρίου έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Δυτική Όχθη, παρουσίασε τον έναν από τους νεκρούς μαχητές ως τον αρχηγό ενός «τρομοκρατικού πυρήνα» ο οποίος «σχεδίαζε επικείμενη επίθεση μεγάλης έκτασης».

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει φόβους για επέκταση της σύγκρουσης με τις καθημερινές ανταλλαγές πυρών στα λιβανοϊσραηλινά σύνορα ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ και τον πολλαπλασιασμό των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χέρζι Χαλέβι προειδοποίησε πως η πιθανότητα ενός πολέμου «μέσα στους προσεχείς μήνες» στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο είναι σήμερα «πολύ πιο αυξημένη».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στην Υεμένη εναντίον των Χούθι, ανακοίνωσαν πως χαρακτήρισαν αυτούς τους τελευταίους «τρομοκρατική» οντότητα.

Η απάντηση των ανταρτών αυτών, οι οποίοι λένε πως πραγματοποιούν τις επιθέσεις τους «σε αλληλεγγύη» με τους Παλαιστινίους, δεν άργησε. Χθες, Τετάρτη, το βράδυ, ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν με «πυραύλους ένα αμερικανικό πλοίο» στον Κόλπο του Άντεν. Δεν έγινε αμέσως γνωστό αν πρόκειται για την ίδια επίθεση που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τη βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφαλείας (UKMTO) εναντίον φορτηγού πλοίου με σημαία των Νησιών Μάρσαλ.

Πηγή: skai.gr

