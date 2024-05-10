Η Υπηρεσία Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους προσφυγές έκλεισε τα κεντρικά της γραφεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αφού Ισραηλινοί κάτοικοι της περιοχής πυρπόλησαν περιοχές γύρω από το κτίριο, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία.

Ο Philippe Lazzarini, επικεφαλής της UNWRA, δήλωσε με ανάρτησή του στο X ότι αποφάσισε να κλείσει το συγκρότημα μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια.

Μάλιστα, όπως είπε, πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε με την ανάρτηση του Lazzarini, φαίνεται καπνός να υψώνεται κοντά σε κτίρια στην άκρη του συγκροτήματος, ενώ ακούγεται ο ήχος ψαλμωδίας και τραγουδιού.

Ένα πλήθος συνοδευόμενο από ένοπλους άνδρες φάωναζαν έξω από το συγκρότημα «Κάψε τα Ηνωμένα Έθνη».

This evening, Israeli residents set fire twice to the perimeter of the UNRWA Headquarters in occupied East Jerusalem.



This took place while UNRWA and other UN Agencies’ staff were on the compound.

While there were no casualties among our staff, the fire caused extensive damage… pic.twitter.com/ZqHFDNkiWC — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 9, 2024

Την ώρα της επίθεσης, το προσωπικό της Υπηρεσίας ήταν μέσα στο κτίριο, αλλά δεν υπήρξαν θύματα. Ωστόσο, οι εξωτερικοί χώροι υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από το προσωπικό αφού «οι ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκαν χρόνο για να ανταποκριθούν».

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την ισραηλινή αστυνομία.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.