Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 9χρονος μαθητής από τη Φλόριντα όταν λίγα λεπτά αφότου αποβιβάστηκε από το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαινε, τον πάτησε.

Σύμφωνα με τη NYP, ο μαθητής του δημοτικού σχολείου Lawton Chiles, ήταν το τελευταίο παιδί που κατέβηκε από το λεωφορείο την Τρίτη το απόγευμα στο προάστιο Ορλάντο.

Το παιδί τη στιγμή που κατέβαινε από το σχολικό κρατούσε στα χέρια την μπάλα του, η μπάλα του έπεσε με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από το σχολικό και εκείνος έτρεξε να την πιάσει.

Ο 9χρονος σύρθηκε κάτω από το όχημα ωστόσο ο οδηγός δεν γνώριζε ότι το αγόρι βρισκόταν εκεί με αποτέλεσμα να βάλει μπρος και να του αφαιρέσει την ζωή.

Ο 54χρονος οδηγός ο οποίος έχει 10 χρόνια πείρας στο επάγγελμα ανακρίθηκε από την αστυνομία, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Αυτή η οικογένεια ζει την απόλυτη τραγωδία», δήλωσε στη NYP η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

