«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου»: Τίμιες προσπάθειες για νόστιμα πιάτα

Η Νάσια και ο Δημήτρης έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό και έχουν ήδη κερδίσει 2.000 ευρώ. Στην τρίτη τους προσπάθεια στην κουζίνα της Μαμάς θα βρεθούν απέναντι στη Νεφέλη και τη μέλλουσα πεθερά της, την Αναστασία.

Δείτε το τρέιλερ

Ο Δημήτρης μπαίνει για ακόμη μία φορά στην κουζίνα και ακούει τη Νάσια να τον καθοδηγεί για να μαγειρέψει «κοτόπουλο παπρικάζ με πουρέ γλυκοπατάτας». Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Μάρκος αρχίζει τα πειράγματα στη Νάσια, όμως εκείνη δεν πτοείται και επικεντρώνεται στο στόχο της που είναι μία ακόμη νίκη!

Η Νεφέλη, με καταγωγή από την Κύπρο και η Αναστασία από τον Βόλο έχουν καλή σχέση και ελπίζουν να τη διατηρήσουν και μετά τη συνεργασία τους στην κουζίνα. Μετά το μάθημα στον Μάρκο για το πώς λέγονται διάφορα λαχανικά στα κυπριακά, η Νεφέλη ξεκινά να μαγειρεύει «τουρλού με λουκάνικο και φέτα».

Ο Έκτορας δοκιμάζει και τα δύο πιάτα και παραδέχεται πως τα σημερινά ζευγάρια έχουν κάνει τίμιες προσπάθειες αλλά υπάρχουν αστοχίες. Ποια συνταγή θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

