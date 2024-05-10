Στο επίκεντρο διεθνών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται η Ίος, που προβάλλεται ως ένας από τους διεθνείς προορισμούς που θα κάνουν την έκπληξη το φετινό καλοκαίρι.

«Ελλάδα, ο παράδεισος στα χέρια σας» αναφέρει το ιταλικό Vanity Fair σε ταξιδιωτικό άρθρο που προτείνει το Κυκλαδίτικο νησί του Ομήρου για μια άμεση απόδραση από τα τετριμμένα.

Το ρεπορτάζ τονίζει μάλιστα πως «η Ίος είναι ο απόλυτος προορισμός της διασκέδασης, που όμως δεν στερείται σε τίποτα όσον αφορά τα ιστορικά αξιοθέατα».

Η δημοφιλής ιστοσελίδα που εμπιστεύονται εκατομμύρια Ιταλοί ταξιδιώτες, κάνει ειδική αναφορά στον εντυπωσιακό προϊστορικό οικισμό του Σκάρκου, την εκκλησία της Αγίας Θεοδότης που χτίστηκε τον 16ο αιώνα πάνω στα ερείπια ενός αρχαίου ναού του Απόλλωνα, αλλά και στο Κάστρο με τη μαγευτική θέα.

Παράλληλα, το Conde Nast Traveller παρουσιάζει την Ίο ως το καλύτερο νησί για όσους λατρεύουν τον ήλιο και ονειρεύονται εξωτικές παραλίες.

Ο διάσημος ταξιδιωτικό οδηγός, στο σχετικό αφιέρωμα, εκθειάζει τις εντυπωσιακά ατελείωτες αμμώδεις ακτές και κάνει λόγο για ένα εύρος εναλλακτικών επιλογών όπως τις καταδύσεις.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια διεύρυνσης του αφηγήματός μας, ώστε συνδυαστικά με το φυσικό κάλλος να αναδεικνύονται όλες οι συναρπαστικές πτυχές του προορισμού, η γαστρονομία, τα activities, το Ios Festival και η ιστορική κληρονομιά μας. Στο κάλεσμα αυτό έχουν ανταποκριθεί πλήθος δημοσιογράφων, bloggers και επηρεαστών της κοινής γνώμης αλλά και φορείς όπως τα Γραφεία ΕΟΤ που ενώνουμε δυνάμεις για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις επιδόσεις του περασμένου έτους, αλλά και τα φετινά μηνύματα που λαμβάνουμε, η τάση που αναπτύσσεται αφορά μήνες εκτός υψηλής σεζόν όπως ο Μάιος, ο Σεπτέμβριος αλλά και τμήμα του Οκτωβρίου. Για το 2024, το νησί έχει ήδη αρχίσει να δέχεται τουρισμό από το εξωτερικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών Αντώνης Μέττος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

