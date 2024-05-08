Απάντηση στις πολιτικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η επικείμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου, επιχειρεί να δώσει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα με ανάρτησή του στο X, δηλώνοντας πως γίνεται στο «πλαίσιο μιας από καιρό προγραμματισμένης σειράς επισκέψεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες», συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Όπως σημειώνει στην αρχή της ανάρτησής του, «είναι πολύ περίεργο να ακούω τις δηλώσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης, ενώ μπορώ να κατανοήσω πλήρως την προοπτική που μεταφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Η έντονη αντίθεση στις απόψεις για το ίδιο θέμα ρίχνει φως στο γιατί κάποιοι είναι στην αντιπολίτευση ενώ σε άλλους ανατίθεται η διακυβέρνηση από τον λαό».

«Όπως σωστά τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα παραμένει μια δημοκρατική χώρα όπου ηγέτες από άλλα δημοκρατικά έθνη μπορούν να επισκεφθούν, να συναντηθούν με συμπατριώτες τους και να τους επαινέσουν για τη σκληρή δουλειά τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους όχι μόνο στη χώρα που κατοικούν αλλά και στην πατρίδα τους» προσθέτει.

Θέλοντας να τονίσει την ελληνοαλβανική φιλία ο Αλβανός πρωθυπουργός έβαλε στην ανάρτησή του emoji με τις σημαίες των δύο χωρών και μια καρδιά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Έντι Ράμα



«Είναι πολύ περίεργο να ακούω τις δηλώσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης, ενώ μπορώ να κατανοήσω πλήρως την προοπτική που μεταφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Η έντονη αντίθεση στις απόψεις για το ίδιο θέμα ρίχνει φως στο γιατί κάποιοι είναι στην αντιπολίτευση ενώ σε άλλους ανατίθεται η διακυβέρνηση από τον λαό.



»Ωστόσο, όπως σωστά τόνισε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, η Ελλάδα παραμένει μια δημοκρατική χώρα όπου ηγέτες από άλλα δημοκρατικά έθνη μπορούν να επισκεφθούν, να συναντηθούν με συμπατριώτες τους και να τους επαινέσουν για τη σκληρή δουλειά τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους όχι μόνο στη χώρα που κατοικούν αλλά και στην πατρίδα τους.



»Η επικείμενη επίσκεψή μου στην Αθήνα την Κυριακή, 12 (Μαΐου), δεν σχετίζεται με τα εσωτερικά θέματα της Ελλάδας, τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα ή οποιεσδήποτε συγκεκριμένες αφηγήσεις που μπορεί να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτικών αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κυβερνητική ατζέντα της Αλβανίας. Αυτή η επίσκεψη είναι μέρος μιας από καιρό προγραμματισμένης σειράς επισκέψεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας όπου ζει μια τεράστια κοινότητα Αλβανών, για να συνεργαστώ με τους συμπολίτες μου στο εξωτερικό και να μοιραστώ την υπερηφάνεια της Αλβανίας για αυτούς και για το Όραμα για την Αλβανία 2030. Αυτό έχει μόνο να κάνει με την επίσκεψή μου στη φίλη γείτονα Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι ο κ. Ράμα προγραμματίζει περιοδεία στις μεγαλύτερες κοινότητες της αλβανικής διασποράς στην Ευρώπη που φέρει τον τίτλο «Υπερήφανοι για την Αλβανία».



Βάσει του σχεδιασμού του ο Αλβανός πρωθυπουργός θα επισκεφθεί πρώτα την Ελλάδα (στις 12 Μαΐου την Αθήνα), και στη συνέχεια την Ιταλία (στις 26 Μαΐου το Μιλάνο) και τη Βρετανία (στις 2 Ιουνίου το Λονδίνο), με κατάληξη τη Γερμανία (στις 16 Ιουνίου το Ντίσελντορφ).

Μητσοτάκης: "Περιττή και αχρείαστη η εκδήλωση"

Σε συνέντευξή του στο protothema.gr ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε περιττή και αχρείαστη την επικείμενη έλευση του Αλβανού πρωθυπουργού στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως δεν είναι προσκεκλημένος της κυβέρνησης κι έρχεται να μιλήσει σε ομοεθνείς του. «Είναι δικαίωμά του, μια επιλογή που μάλλον περιττή μου φαίνεται, γι’ αυτό και είπα ότι είναι μια αχρείαστη επιλογή. Εχουμε ζητήματα με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Για τη συγκέντρωση στην οποία θα είναι ομιλητής ο Εντι Ράμα, είπε «τη συνάθροιση δεν θα την απαγορεύσουμε, δεν θα τη διευκολύνουμε».

Σε ό,τι αφορά το θέμα της κράτησης του Φρέντη Μπελέρη ο κ. Μητσοτάκης αποσαφήνισε ότι είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι διμερές. Σημείωσε μάλιστα, ότι στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ εκπροσωπείται η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία με δύο υποψηφίους, όπως εκπροσωπούνται και οι μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, πράγμα που δεν συμβαίνει στα ψηφοδέλτια των άλλων δύο μεγάλων κομμάτων.

Μαρινάκης: "Δεν θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε μία τέτοια εκδήλωση"

Για το ζήτημα της επίσκεψης Ράμα, ο κυβερνητικός Παύλος Μαρινάκης σχολίασε στον Real FM πως «είναι μία ιδιωτική επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού. Είναι στο πλαίσιο προεκλογικών του περιοδειών». «Δεν είναι προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης, άρα δεν είναι μία διμερής επίσκεψη στο πλαίσιο πρόσκλησης ή συμφωνίας μεταξύ δύο κρατών» επισήμανε.

«Η κυβέρνηση έλαβε μία εντελώς τυπική ενημέρωση μόλις χθες… Δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη για τον τόπο τέλεσης αυτής της εκδήλωσης. Η ελληνική κυβέρνηση ούτε ενθαρρύνει ούτε θα μπορούσε να ενθαρρύνει μία τέτοια εκδήλωση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχει –όπως ξέρετε καλά– το ελεύθερο δικαίωμα της συνάθροισης, δεν μπορεί με κάποιον τρόπο και να απαγορεύσει μία συνάντηση, σε καμία περίπτωση» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια της εκδήλωσης. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση θα μεριμνήσει για όλα τα μέτρα ασφαλείας» ανέφερε.

Πάντως, η αντιπολίτευση έβαλε στο «στόχαστρο» την κυβέρνηση για τη συγκέντρωση του Αλβανού πρωθυπουργού.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: "Προκλητική ενέργεια"

Η ανακοινωθείσα επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, στην Ελλάδα, την ημερομηνία της επετείου της προφυλάκισης του Φρέντη Μπελέρη, αποτελεί προκλητική ενέργεια και αναδεικνύει την απουσία συνεκτικής πολιτικής για τα Δυτικά Βαλκάνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία.

Προσθέτει ότι η ανακοινωθείσα επίσκεψη «υπογραμμίζει τις μέχρι σήμερα επικοινωνιακές της επιλογές, που βλάπτουν τις διμερείς σχέσεις, δεν αναδεικνύουν πραγματικά το θέμα του κράτους δικαίου στην Αλβανία και δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Δικαιώματα που πηγάζουν τόσο από το διεθνές όσο και από το κοινοτικό δίκαιο – ειδικά ενόψει της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως άλλωστε φάνηκε και προεκλογικά, αντιμετωπίζει την ελληνική εθνική μειονότητα ως εργαλείο για μικροκομματικά οφέλη, όταν βέβαια δεν επιχειρεί να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Σχολιάζει, τέλος, ότι «για άλλη μια φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, αποδεικνύεται πόσο επικίνδυνη είναι για τα εθνικά συμφέροντα η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη».

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: "Η ΝΔ, και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την επίσκεψη Ράμα"

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αρμόδιος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε αιχμηρά την απόφαση του Αλβανού πρωθυπουργού να πραγματοποιήσει «προεκλογική συγκέντρωση» στην Αθήνα -για τις αλβανικές εκλογές του 2025 και λίγες ημέρες πριν τις ευρωεκλογές -και μάλιστα ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από τη σύλληψη του Φρέντη Μπελέρη, επιρρίπτοντας σαφείς ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Αποτελεί μια προκλητική κίνηση με προφανείς συμβολισμούς και σαφή μηνύματα τόσο για την υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας και τη συμπερίληψη αυτού στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις στο σύνολό τους», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Μάντζος.

Τόνισε πώς «η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζουν το γεγονός, μιλώντας για "αχρείαστη επιλογή" (ορολογία που χρησιμοποίησε και στην μετατροπή από τον Τούρκο Πρόεδρο της Μονής της Χώρας σε τζαμί) και "ιδιωτική επίσκεψη", σαν να μην πρόκειται για αρχηγό κυβερνήσεως και δη μιας γειτονικής χώρας με την οποία οι σχέσεις έχουν πρόσφατα επιβαρυνθεί».

Πρόσθεσε ότι «οι κινήσεις του κ. Ράμα, σε συνδυασμό με την προχθεσινή αναφορά της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε "διμερή θέματα", αντί για θεμελιώδη ζητήματα ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ, αποδεικνύουν τις δυσμενείς συνέπειες των ολέθριων σχετικών επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης».

«Η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, που ενήργησε όχι ως πρωθυπουργός αλλά ως κομματάρχης, φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τις ανωτέρω εξελίξεις», κατέληξε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

