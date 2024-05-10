Ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την Αλβανική μαφία βλέπει η ΕΛΑΣ πίσω από τη δολοφονία του 32χρονου χθες το βράδυ στον Βύρωνα.

Το έγκλημα συνέβη γύρω στις 21.30, στην οδό Μεσολογγίου, όταν ο 32χρονος μαζί με τη σύζυγό του, σταμάτησαν με το μαύρο τζιπ τους στο σημείο της δολοφονίας.

Αστραπιαία, εμφανίστηκε ένα μηχανάκι με δύο αναβάτες με λευκά κράνη. Παρκάρουν δίπλα στο τζιπ και δολοφονούν εν ψυχρώ – με τρεις πυροβολισμούς – μέσα στο αυτοκίνητο τον οδηγό.

Η σύζυγος βγήκε έντρομη από το τζιπ και φώναζε «βοήθεια, σκότωσαν τον άντρα μου».

Στην απέναντι πλατεία βρισκόταν το παιδί του με έναν φίλο του, που είδε τη δολοφονία του πατέρα του.

Οι κάτοικοι και οι θαμώνες στις γύρω καφετέριες νόμιζαν αρχικά ότι οι ήχοι των πυροβολισμών ήταν δυναμιτάκια, λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού.

Παλιά ιστορία…

Το θύμα είχε σχέσεις με τον υπόκοσμο της Αλβανίας από το 2018, όταν είχε συλληφθεί με μεγάλο φορτίο όπλων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ, στη γειτονική χώρα θεωρούν ότι ήταν μέλος συγκεκριμένης «φράξιας» της αλβανικής μαφίας.

Το 2021, ο 32χρονος με ένα άλλο άτομο – άγνωστο στις ελληνικές αρχές – είχαν εισβάλει σε κλαμπ και έψαχναν τον ιδιοκτήτη για να τον δολοφονήσουν.

Το θύμα είχε μάθει ότι υπήρχε συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του και είχε μεταφέρει την οικογένεια του στην Ελλάδα για να την προστατεύσει. Τις τελευταίες μέρες ήρθε και ο ίδιος ο 32χρονος στη χώρα μας, για να κάνει Πάσχα με τους συγγενείς του.

Ωστόσο, χθες το βράδυ, φαίνεται ότι εκτελέστηκε τελικά το συμβόλαιο.

