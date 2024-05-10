Ήρθαν οι πολυπόθητες βροχές στην Κρήτη ενώ στα νότια του νομού Ηρακλείου, τα φαινόμενα είναι εντονότερα όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Λέντα όπου σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις αλλά και χαλαζόπτωση.

Μάλιστα σύμφωνα με το ekriti, στην περιοχή του Λέντα, τουρίστρια κινδύνεψε να παρασυρθεί από χείμαρρο που προκάλεσε η νεροποντή, την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο με την μοτοσικλέτα της.

Δείτε φωτογραφίες από τη δυνατή νεροποντή στου Λέντα:

