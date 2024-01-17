Και ο βασιλιάς Κάρολος στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα

Προγραμματισμένη εισαγωγή του βασιλιά Καρόλου στο νοσοκομείο, την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο βασιλιάς θα νοσηλευτεί για διόγκωση προστάτη.

Όπως χιλιάδες άνδρες κάθε χρόνο, ο Βασιλιάς χρειάζεται θεραπεία για διογκωμένο προστάτη, τόνισε εκπρόσωπος του Παλατιού.

Buckingham Palace: In common with thousands of men each year, the King has sought treatment for an enlarged prostate. His Majesty's condition is benign and he will attend hospital next week for a corrective procedure. pic.twitter.com/L5WjBpupQr — Majesty Magazine & Joe Little (@MajestyMagazine) January 17, 2024

Όπως τόνισε το Παλάτι, δεν πρόκειται για κάποιου είδους κακοήθεια αλλά για διορθωτική θεραπευτική παρέμβαση που πρέπει να γίνει.

Οι δημόσιες υποχρεώσεις του Βασιλιά θα αναβληθούν για μια σύντομη περίοδο ανάρρωσης.

Πηγή: skai.gr

