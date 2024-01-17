Λογαριασμός
Και ο βασιλιάς Κάρολος στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα

Ο βασιλιάς θα νοσηλευτεί για διόγκωση προστάτη

Και ο βασιλιάς Κάρολος στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα

Προγραμματισμένη εισαγωγή του βασιλιά Καρόλου στο νοσοκομείο, την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο βασιλιάς θα νοσηλευτεί για διόγκωση προστάτη.

Όπως χιλιάδες άνδρες κάθε χρόνο, ο Βασιλιάς χρειάζεται θεραπεία για διογκωμένο προστάτη, τόνισε εκπρόσωπος του Παλατιού.

Όπως τόνισε το Παλάτι, δεν πρόκειται για κάποιου είδους κακοήθεια αλλά για διορθωτική θεραπευτική παρέμβαση που πρέπει να γίνει. 

 Οι δημόσιες υποχρεώσεις του Βασιλιά θα αναβληθούν για μια σύντομη περίοδο ανάρρωσης.

