Στον ορίζοντα νέα πρωτοβουλία του Κατάρ για επανέναρξη των συνομιλών Ισραήλ - Χαμάς

Νέα πρωτοβουλία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναλαμβάνει το Κατάρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει από το Ισραήλ ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ισραηλινή πλευρά είναι ενημερωμένη για τη νέα πρωτοβουλία.

Η Χαμάς ζητά από το Ισραήλ να δεχτεί κατάπαυση του πυρός για διάστημα 12 εβδομάδων και όχι έξι, αίτημα που δεν αποδέχεται η ισραηλινή πλευρά μπλοκάροντας τις διαπραγματεύσεις, δήλωσαν πηγές στο CNN.

Χθες οι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς αποχώρησαν από το Κάιρο όπου διεξάγονταν έμμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει εάν οι συνομιλίες κατέρρευσαν ή πάγωσαν την ώρα που εντείνονται οι φόβοι πως η εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα θα προχωρήσει κανονικά, παρά τις προειδοποιήσεις της αμερικανικής πλευράς δια στόματος Τζο Μπάιντεν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει την ελπίδα ότι θα καταγραφόταν πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, καθώς η Χαμάς είχε συμφωνήσει στο σχέδιο - πρόταση που έλαβε από Αίγυπτο και Κατάρ. Όμως το Ισραήλ είχε εκφράσει εξ αρχής πως οι όροι -οι οποίοι παραμένουν επισήμως άγνωστοι- δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις του.

Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, μιλώντας στο Reuters είπε ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία εξέφρασε τους ενδοιασμούς της και οι συνομιλίες στο Κάιρο ολοκληρώθηκαν.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι από το Κάιρο αναχωρεί και ο επικεφαλής της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν.

Σήμερα, η κυβέρνηση της Αιγύπτου προέτρεψε τη Χαμάς και την κυβέρνηση του Ισραήλ να δείξουν «ευελιξία» προκειμένου να συναφθεί «το συντομότερο δυνατόν» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα συνοδευτεί από απελευθέρωση ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στο Κάιρο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Σάμεχ Σούκρι υπογράμμισε τη «σημασία» που έχει να «παροτρύνουμε τα μέρη να δείξουν ευελιξία και να κάνουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να καταλήξουν σε συμφωνία ανακωχής, ώστε να τερματιστεί η ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα», κατά το δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Η Αίγυπτος θεωρεί πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που φιλοξένησε στο Κάιρο και δεν επέτρεψαν να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται σε «λεπτή φάση».

Το Κάιρο εξέφρασε εξάλλου ανησυχία για τους «κινδύνους» της επαπειλούμενης επιχείρησης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο. Η επίθεση αυτή απειλεί τη «σταθερότητα και την ασφάλεια» όλης της περιοχής, σύμφωνα με την αιγυπτιακή διπλωματία.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης ο κ. Μπλίνκεν επαναβεβαίωσε τη «σαφή θέση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν μείζονα στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα και (...) απορρίπτουν κάθε εξαναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα», ανέφερε ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης και κατέλαβε τον έλεγχο του σημείου διέλευσης των συνόρων με την Αίγυπτο, κλείνοντας τη βασική πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με βοήθεια στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο.

To Ισραήλ φαίνεται ανυποχώρητο και επιμένει στον πόλεμο με τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, να υπογραμμίζει ότι «ο στρατός έχει πυρομαχικά για τις αποστολές που έχει σχεδιάσει. Και για τις αποστολές στη Ράφα».

