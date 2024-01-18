«Αισθάνομαι σαν τη δεκαετία του 1930 ξανά, αλλά με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν να παίζει τον ρόλο του Χίτλερ», δήλωσε στο POLITICO ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον.

Αυτή είναι η πρόκληση για τη γενιά μας», είπε ο Κάμερον. «Είναι σαν να είμαστε υπουργοί ή ηγέτης στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1930, δεν πρέπει να κατευνάζουμε τον Πούτιν. Πρέπει να αντισταθούμε στο κακό που αντιπροσωπεύει η εισβολή του».

Οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου έρχονται καθώς η Δύση προσπαθεί να κρατήσει την Ουκρανία εφοδιασμένη με όπλα υψηλής τεχνολογίας για να αποκρούσει την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, ενώ προετοιμάζεται για την πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους ότι ο Πούτιν δεν κερδίζει», είπε ο Κάμερον.



Πηγή: skai.gr

