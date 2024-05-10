Πρόστιμο – μαμούθ 21.140 ευρώ σε μοτοσυκλετιστή που πέρασε 12 φανάρια με "κόκκινο"

Κάθε ρεκόρ παραβατικότητας «έσπασε» μοτοσυκλετιστής, ο οποίος παραβίασε 12 φορές τον ερυθρό σηματοδότη, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών, οι οποίοι τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν λίγες ώρες μετά.

Όλα ξεκίνησαν προχθές βράδυ (Τετάρτη) στην περιοχή της Βουλιαγμένης όταν αστυνομικοί της Τροχαίας που διενεργούσαν ελέγχους σε οχήματα εντόπισαν μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο οδηγός της μηχανής δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή διαπράττοντας σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: 12 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνους ελιγμούς, αναστροφή.

Τελικά, εντοπίστηκε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης στην περιοχή των Μεγάρων όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας «ΔΙΑΣ». Από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί «ακινησία» για τη μηχανή, η οποία ήταν ανασφάλιστη.

Στον οδηγό της μηχανής, ο οποίος παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 10.640 ευρώ και 150 βαθμοί ποινής στο point system, ενώ θα ενημερωθεί η ΑΑΔΕ για την επιβολή προστίμου για την ακινησία ύψους 10.500 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή θα κληθεί να καταβάλλει 21.140 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

