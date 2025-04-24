Το αμερικανικό τελεσίγραφο και η νέα επίθεση Τραμπ στον Ζελένσκι

Της Αθηνάς Παπακώστα

Για εμπρηστικές δηλώσεις που μπορούν να βλάψουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατηγόρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου την Τρίτη του Πάσχα τόνισε ότι το Κίεβο δεν θα αναγνωρίσει τη ρωσική κατοχή στην Κριμαία, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες απειλούσε ακόμη και με αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις συνομιλίες, να υπογραμμίζει ότι τέτοιες δηλώσεις το μόνο που μπορούν να πετύχουν είναι «να παρατείνουν το πεδίο του θανάτου».

Η νέα επίθεση Τραμπ προήλθε μέσω του δικού του Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, Truth Social, το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς είχε φροντίσει να παραδώσει, επίσης, ανάλογο τελεσίγραφο σε Κίεβο αλλά και Μόσχα υπογραμμίζοντας πως «παρουσιάσαμε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση στους Ρώσους και τους Ουκρανούς και είναι καιρός να την αποδεχθούν ή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν από τη διαδικασία».

Την ίδια ώρα, όμως η αμερικανική πλευρά αποσύρθηκε από τις συνομιλίες που θα διεξάγονταν στο Λονδίνο για να εστιάσει την προσοχή της στη Μόσχα. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί, ενώ και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γούιτκοφ μεταβαίνει για τέταρτη φορά στη ρωσική πρωτεύουσα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Κανείς δεν ζητά από τον Ζελένσκι να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσικό έδαφος, αλλά, αν θέλει την Κριμαία, γιατί δεν αγωνίστηκαν γι’ αυτήν πριν από 11 χρόνια, όταν παραδόθηκε στη Ρωσία χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός;», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε λέγοντας πως «Η κατάσταση για την Ουκρανία είναι τραγική, μπορεί να κάνει ειρήνη ή να πολεμήσει για άλλα τρία χρόνια πριν χαθεί ολόκληρη τη χώρα».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας την Τετάρτη τόνιζε πως η χώρα του επιμένει σε «άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός με τη Μόσχα», ενώ στο φως ερχόταν δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστοτόπου Axios, σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική πλευρά παρουσίασε κείμενο μιας σελίδας που αποτελεί την τελική πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αυτό προβλέπεται: η αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας της Κριμαίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ντε φάκτο αναγνώριση των κατεχόμενων από τη Ρωσία ουκρανικών εδαφών σε Λουγκάνσκ, Ντόνετσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, η υπόσχεση μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η άρση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Στην περίπτωση δε που το Κιέβου συμφωνούσε με αυτή την πρόταση θα μπορούσε να λάβει ως αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από ομάδα κρατών, επιστροφή εδαφών στην περιφέρεια του Χαρκόβου, αποζημιώσεις και βοήθεια για την ανασυγκρότηση της χώρας και ελεύθερη διέλευση στον ποταμό Δνείπερο.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ξεκαθάριζε πως η συμφωνία απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές με τη γαλλική προεδρία όμως να του απαντά πως ο σεβασμός της «εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός είναι πολύ ισχυρά αιτήματα των Ευρωπαίων», ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε πως εναπόκειται «στην Ουκρανία να αποφασίσει για το μέλλον της».

Ήδη πάντως η Μόσχα φέρεται σύμφωνα με τους Financial Times να προσφέρει το πάγωμα της γραμμής του μετώπου χωρίς διεκδίκηση εδαφών που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου σε περιοχές των τεσσάρων κατεχόμενων ουκρανικών επαρχιών στα ανατολικά της χώρας, ενώ ταυτόχρονα ο πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται με τις ρωσικές επιθέσεις να συνεχίζονται σε όλα τα μέτωπα. Ενδεικτικά μόνο χθες το πρωί εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες.

