Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να σταματήσει την εισβολή του στην Ουκρανία κατά μήκος των γραμμών του μετώπου όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γράφει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος.

Ο Πούτιν είπε στον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Αγία Πετρούπολη, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις της σε εκείνες τις περιοχές των τεσσάρων εν μέρει κατεχόμενων ουκρανικών επαρχιών που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου, πρόσθεσε η εφημερίδα που επικαλείται τρεις πηγές.

Ο Γουίτκοφ πρόκειται να ταξιδέψει στη Ρωσία για συνομιλίες με τον Πούτιν αργότερα αυτήν την εβδομάδα, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ. «Ελπίζουμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση» στο θέμα της Ουκρανίας, είπε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, τόσο απέναντι στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, επειδή δεν προχωρά η προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν έκτοτε καταθέσει προτάσεις για μια πιθανή συμφωνία, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναγνώριση από την Ουάσιγκτον της ρωσικής κυριαρχίας επί της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, καθώς και τουλάχιστον την έμμεση αποδοχή του ντε φάκτο ελέγχου του Κρεμλίνου στις περιοχές των τεσσάρων επαρχιών που κατέχει σήμερα.

Η πρόταση αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη ένδειξη από την αρχή του πολέμου, πριν από τρία χρόνια, ότι η Ρωσία ενδέχεται να υποχωρήσει από τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις για τον τερματισμό της εισβολής, σημειώνουν οι Financial Times.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για τις αμερικανικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου προειδοποίησαν ότι ο Πούτιν πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει την φαινομενική παραχώρηση ως δόλωμα για να παρασύρει τον Τραμπ στο να αποδεχθεί τις υπόλοιπες απαιτήσεις της Ρωσίας και να τις επιβάλει στην Ουκρανία ως τετελεσμένο γεγονός.

«Υπάρχει μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή στο Κίεβο να υποχωρήσει σε ορισμένα ζητήματα ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να ισχυριστεί ότι πέτυχε νίκη», δήλωσε ένας από αυτούς.

Ο Ντόναλν Τραμπ «θέλει να δει ειρήνη, θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος» και έχει εκνευριστεί και με τις δύο πλευρές του πολέμου, είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Ο πρόεδρος, τόνισε, θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

