Ζελένσκι: Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τη ρωσική κατοχή στην Κριμαία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ νομικά την κατοχή της Κριμαίας από τη Ρωσία, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αντισυνταγματική.

Σημειώνεται ότι το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν τη ρωσική κατοχή στην Κριμαία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία σε οποιαδήποτε μορφή μόλις τεθεί σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα είναι αδύνατο να συμφωνηθούν γρήγορα όλοι οι όροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε επίσης σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία, η οποία θα συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους από δυτικές χώρες στο Λονδίνο την Τετάρτη, θα έχει εντολή να συζητήσει μια πλήρη ή μερική κατάπαυση του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες που έχει απευθύνει προς το Πεκίνο είπε ότι Κινέζοι πολίτες εργάζονται σε εγκατάσταση παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Ρωσία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Κίνα προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και πυρίτιδα, για πρώτη φορά κατηγορώντας ανοιχτά τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου για άμεση στρατιωτική βοήθεια προς τη Μόσχα. Η Κίνα έχει διαψεύσει τις κατηγορίες.

