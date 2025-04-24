Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν - ανάμεσά τους και μικρά παιδιά - κατά την διάρκεια νυχτερινή επιδρομής της Ρωσίας με πυραύλους και drones στο Κίεβο, σύμφωνα με νεότερους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Συνολικά, η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 48 πυραύλους και 64 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, τα περισσότερα από τα οποία έπληξαν το Κίεβο.

Nine Killed, 63 Injured — Including Six Children and a Pregnant Woman — in Russian Combined Attack on Kyiv



Residential buildings were destroyed and rescue efforts continue as people remain trapped under the rubble.



According to Mayor Vitali Klitschko, the Sviatoshynskyi… pic.twitter.com/lJsg0qSOhA — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) April 24, 2025

Οι αρχές έδωσαν νέο, προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που κάνει λόγο για «9 ανθρώπους νεκρούς» και «70 τραυματίες», από τους οποίους 42 εισήχθησαν σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών.

Επίσης, δυο ακόμα παιδιά αγνοούνται.

Πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορα σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσάς ενώ o δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι υπάρχουν φόβοι για αρκετούς παγιδευμένους πολίτες κάτω από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σωστικά συνεργεία έχουν σταλεί σε 13 σημεία στο Κίεβο με τη συνοδεία εκπαιδευμένων σκύλων και αναρριχητών.

«Υπάρχει καταστροφή. Οι έρευνες συνεχίζονται για τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια», έγραψε η υπηρεσία στο Telegram.

Το χειρότερο πλήγμα δέχθηκε η συνοικία Σβιατοσίνσκι, δυτικά του κέντρου του Κιέβου, όπου καταστράφηκε ολοσχερώς ένα κτίριο κατοικιών.

«Κάτω από τα συντρίμμια ακούγονται να χτυπάνε κινητά τηλέφωνα. Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να είναι βέβαιο ότι έχουν εντοπιστεί όλοι», τόνισε η υπηρεσία.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο, η οποία επίσης δέχτηκε επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, είπε ο δήμαρχος.

Ζημιές σημειώθηκαν και στην επαρχία Ζιτομίρ, δυτικά του Κιέβου, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον ομάδας διασωστών που προσπαθούσε να κατασβέσει μία πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα μέλος της.

«Η Ρωσία εμπόδιο για την ειρήνη»

Το μπαράζ πληγμάτων της Ρωσίας έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι βλάπτει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει τον ρωσικό έλεγχο της Κριμαίας.

«Τα ολονύχτια πλήγματα δείχνουν ότι η Ρωσία και όχι η Ουκρανία, είναι το εμπόδιο για την ειρήνη», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

«Ο Πούτιν αποδεικνύει με τις πράξεις του, όχι με λόγια, ότι δεν σέβεται καμία ειρηνευτική προσπάθεια και θέλει μόνο να συνεχίσει τον πόλεμο», έγραψε στο X.

Russia launched a massive missile and drone attack on Ukraine, targeting civilians in Kyiv and other areas.



Yesterday’s Russian maximalist demands for Ukraine to withdraw from its regions, combined with these brutal strikes, show that Russia, not Ukraine, is the obstacle to… pic.twitter.com/frxYKvv4nt — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 24, 2025

«Η αδυναμία και οι παραχωρήσεις δεν θα σταματήσουν τον τρόμο και την επιθετικότητά του. Μόνο η δύναμη και η πίεση θα τον σταματήσουν», συμπλήρωσε.

