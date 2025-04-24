Λογαριασμός
Μαζική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο τη νύχτα: Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Εικόνες σοκ

Φόβοι για αρκετούς παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας - Νέα αιματοχύσια αφού ο Ζελένσκι αρνήθηκε να αναγνωρίσει την Ρωσία στην Κριμαία

κιεβο

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν - ανάμεσά τους και μικρά παιδιά - κατά την διάρκεια νυχτερινή επιδρομής της Ρωσίας με πυραύλους και drones στο Κίεβο, σύμφωνα με νεότερους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Συνολικά, η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 48 πυραύλους και 64 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, τα περισσότερα από τα οποία έπληξαν το Κίεβο.

Οι αρχές έδωσαν νέο, προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που κάνει λόγο για «9 ανθρώπους νεκρούς» και «70 τραυματίες», από τους οποίους 42 εισήχθησαν σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών. 

Επίσης, δυο ακόμα παιδιά αγνοούνται. 

κιεβο επιθεση

kievo

Πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορα σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσάς ενώ o δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι  υπάρχουν φόβοι για αρκετούς παγιδευμένους πολίτες κάτω από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σωστικά συνεργεία έχουν σταλεί σε 13 σημεία στο Κίεβο με τη συνοδεία εκπαιδευμένων σκύλων και αναρριχητών.

κιεβο επιθεση

«Υπάρχει καταστροφή. Οι έρευνες συνεχίζονται για τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια», έγραψε η υπηρεσία στο Telegram.

Το χειρότερο πλήγμα δέχθηκε η συνοικία Σβιατοσίνσκι, δυτικά του κέντρου του Κιέβου, όπου καταστράφηκε ολοσχερώς ένα κτίριο κατοικιών.

«Κάτω από τα συντρίμμια ακούγονται να χτυπάνε κινητά τηλέφωνα. Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να είναι βέβαιο ότι έχουν εντοπιστεί όλοι», τόνισε η υπηρεσία.

kiebo

κιεβο επιθεση

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο, η οποία επίσης δέχτηκε επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, είπε ο δήμαρχος.

Ζημιές σημειώθηκαν και στην επαρχία Ζιτομίρ, δυτικά του Κιέβου, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον ομάδας διασωστών που προσπαθούσε να κατασβέσει μία πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα μέλος της.

«Η Ρωσία εμπόδιο για την ειρήνη»

Το μπαράζ πληγμάτων της Ρωσίας έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι βλάπτει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει τον ρωσικό έλεγχο της Κριμαίας.

«Τα ολονύχτια πλήγματα δείχνουν ότι η Ρωσία και όχι η Ουκρανία, είναι το εμπόδιο για την ειρήνη», δήλωσε  ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

«Ο Πούτιν αποδεικνύει με τις πράξεις του, όχι με λόγια, ότι δεν σέβεται καμία ειρηνευτική προσπάθεια και θέλει μόνο να συνεχίσει τον πόλεμο», έγραψε στο X.

«Η αδυναμία και οι παραχωρήσεις δεν θα σταματήσουν τον τρόμο και την επιθετικότητά του. Μόνο η δύναμη και η πίεση θα τον σταματήσουν», συμπλήρωσε. 

Πηγή: skai.gr

