Καναδάς: Ένοχος σε 14 κατηγορίες δήλωσε ο 60χρονος που πουλούσε «κιτ αυτοκτονίας»

Ένας 60χρονος άνδρας δήλωσε ένοχος την Παρασκευή ενώπιον δικαστηρίου του Οντάριο για 14 κατηγορίες που αφορούν την παροχή βοήθειας σε αυτοκτονίες στον Καναδά, μετά την ηλεκτρονική πώληση τοξικών χημικών ουσιών, μεταδίδει το BBC.

Ο Κένεθ Λο (Kenneth Law), πρώην σεφ, προχώρησε στη δήλωση ενοχής για τις περιπτώσεις των Καναδών θυμάτων στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία, η οποία απέσυρε τις βαρύτερες κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Λο πούλησε περίπου 1.200 πακέτα τοξικών ουσιών σε αποδέκτες σε 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, τους οποίους εντόπιζε σε διαδικτυακά φόρουμ συζητήσεων για αυτοκτονίες.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Λο απέστειλε 330 πακέτα σε 286 αποδέκτες στη Βρετανία, ενώ συνδέεται άμεσα με τον θάνατο 79 Βρετανών πολιτών, καθώς και 5 ατόμων στη Σκωτία και ενός στη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το BBC.

Οργή των Βρετανών συγγενών και νομικές περιπλοκές

Οι οικογένειες των Βρετανών θυμάτων εξέφρασαν την έντονη οργή τους για το γεγονός ότι η Βρετανική Εισαγγελία δεν άσκησε δίωξη κατά του Λο.

Σε επιστολή της Βρετανικής Εισαγγελίας, την οποία επικαλείται το BBC, διευκρινίζεται ότι ο 60χρονος δεν θα δικαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω σύνθετων νομικών κωλυμάτων.

Ο ειδικός εισαγγελέας, Άντριου Χάντσον, εξήγησε ότι η ενσωμάτωση των Βρετανών θυμάτων στη δικαστική διαδικασία καταδίκης του Καναδά αποτελεί την «πιο γρήγορη και αποτελεσματική οδό» για την απόδοση δικαιοσύνης.

Όπως τόνισε, η διαδικασία έκδοσής του στη Βρετανία «κάθε άλλο παρά εγγυημένη ήταν και θα απαιτούσε χρόνια», ενώ υπήρχε ο κίνδυνος μια ενδεχόμενη δίωξη να μπλοκαριστεί βάσει της αρχής της απαγόρευσης της διπλής δίωξης, δηλαδή του να μη δικαστεί κάποιος δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

«Όρος της συμφωνίας μας με τον Καναδό εισαγγελέα ήταν ότι η ποινή του Κένεθ Λο πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι άνθρωποι πέθαναν στην Αγγλία και την Ουαλία ως άμεσο αποτέλεσμα της χρήσης των προϊόντων που τους προμήθευσε», δήλωσε ο Χάντσον, διαβεβαιώνοντας ότι κανένα θύμα δεν παραγκωνίστηκε.

Η διεθνής έρευνα και η σύλληψη

Ο Λο κατηγορήθηκε για 14 αδικήματα υποβοήθησης αυτοκτονίας στον Καναδά και 14 κατηγορίες για ανθρωποκτονία μετά τη σύλληψή του το 2023, σύμφωνα με το BBC.

Η σύλληψή του ακολούθησε μια περίπλοκη έρευνα από τουλάχιστον 11 υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ενεπλάκησαν ερευνητές από περίπου δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και των ΗΠΑ.

Ο Λο συνελήφθη τον Μάιο του 2023, μια εβδομάδα αφότου μια έρευνα των Times ισχυρίστηκε ότι πουλούσε δηλητήριο σε νέους ανθρώπους.

Στην έρευνα των Times, ένας δημοσιογράφος προσποιήθηκε τον πελάτη και μίλησε απευθείας με τον Λο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο Λο φέρεται να συμβούλευσε τον δημοσιογράφο για το πώς να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα του ώστε «να διασφαλίσει καλύτερα τον θάνατο», σύμφωνα με τους Times.

Καναδοί ντετέκτιβ δήλωσαν στο BBC το 2023 ότι ο Λο λειτουργούσε πολλαπλούς ιστότοπους που προσέφεραν εξοπλισμό και ουσίες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να τερματίσουν τη ζωή τους.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του Λο, Μάθιου Γκούρλεϊ, επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο πελάτης του θα δήλωνε ένοχος για υποβοήθηση αυτοκτονίας βάσει συμφωνίας με τους εισαγγελείς, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση των σοβαρότερων κατηγοριών για ανθρωποκτονία.

Σημειώνεται πως όσοι κρίνονται ένοχοι για υποβοήθηση αυτοκτονίας βάσει του ποινικού κώδικα του Καναδά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 14 ετών, σύμφωνα με το BBC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.