Κατά την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας της Γαλλίας για το Μουντιάλ του 2026, την Παρασκευή (29/5) στο Κλερφοντέν, ο Ντιντιέ Ντεσάν ζήτησε από όλους «ταπεινότητα» και προειδοποίησε όσους θεωρούν ήδη τους «μπλε» του Κιλιάν Μπαπέ παγκόσμιους πρωταθλητές.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο γεγονός. Μας βλέπουν ήδη στις 19 Ιουλίου (σ.σ. ημέρα του τελικού στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ), κι αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε ήδη τρεις αντιπάλους στους ομίλους (Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία).

Ανήκουμε στις καλύτερες ομάδες, ναι, αλλά γνωρίζω πολύ καλά πως υπάρχουν σημαντικά βήματα πριν φτάσουμε να σκεφτόμαστε την κορυφή. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε εκεί», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας στη συνέντευξη Τύπου. Η προσοχή αυτή, πάντως, δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να οδηγήσει τη Γαλλία σε ένα τρίτο αστέρι μετά τους τίτλους του 1998 και του 2018.

Ο Ντεσάν, που θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «μπλε» μετά το τέλος του Μουντιάλ στις ΗΠΑ έπειτα από 14 χρόνια στην τεχνική ηγεσία, υποδέχθηκε 18 από τους 26 ποδοσφαιριστές της αποστολής. Οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί και Λούκας Ερναντές, όπως και ο Γουίλιαμ Σαλιμπά της Άρσεναλ, που συμμετέχουν στον τελικό του Champions League το Σάββατο (30/5) στη Βουδαπέστη, έχουν άδεια μέχρι την Τρίτη (2/6).

Ο επιθετικός Ζαν-Φιλίπ Ματετά και ο αμυντικός Μαξάνς Λακρουά, που κατέκτησαν την Τετάρτη (27/5) το Conference League με την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό της Λειψίας απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (1-0), αναμένονται στο Κλερφοντέν το απόγευμα του Σαββάτου (30/5).

Ο Ντεσάν τόνισε πως οι πρώτες ημέρες της προετοιμασίας θα έχουν πιο έντονο αθλητικό χαρακτήρα, «για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση σώμα και μυαλό», χωρίς φυσικά να λείπει και η δουλειά με την μπάλα.

Έτσι, με 18 παίκτες παρόντες, ξεκίνησε και επίσημα η πορεία της Γαλλίας προς το Μουντιάλ του 2026, με την άφιξη των διεθνών στο «κάστρο» του Κλερφοντέν, «την καρδιά και το σπίτι του γαλλικού ποδοσφαίρου», όπως το χαρακτήρισε ο Ντεσάν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι εκεί έχει αφήσει «πολλές αναμνήσεις», χωρίς όμως να θέλει να «κοιτάζει πίσω». «Με ενδιαφέρει το σήμερα και το αύριο», υπογράμμισε.

Από τον Ρομπέν Ρισέρ, τρίτο τερματοφύλακα της αποστολής χωρίς ακόμη συμμετοχή με τους «μπλε», που έφτασε πρώτος στο Κλερφοντέν, μέχρι τον Μικαέλ Ολίσε, που γλίτωσε μία διαδικασία που απεχθάνεται χάρη στην καθυστέρηση του τρένου του, αλλά και τον αρχηγό Κιλιάν Μπαπέ με αρκετά σοβαρό ύφος, όλοι πέρασαν μπροστά από κάμερες και φωτογράφους στην πρώτη ημέρα της προετοιμασίας.

Όπως συμβαίνει συχνά, ο Ζιλ Κουντέ της Μπαρτσελόνα -με τσάντα, γυαλιά ηλίου, κοσμήματα και μπότες- και ο Ιμπραΐμα Κονατέ με ροζ μοκασίνια, μπήκαν ξανά σε έναν άτυπο διαγωνισμό στυλ.

Ο Μάρκους Τουράμ ήταν εκείνος με το μεγαλύτερο χαμόγελο, αγκαλιάζοντας θερμά έναν δημοσιογράφο που φορούσε φανέλα της Ίντερ, της ομάδας του. «Νιώθω σαν στο σπίτι μου», είπε γελώντας ο γιος του Λιλιάν Τουράμ, που ουσιαστικά βρίσκεται στο Κλερφοντέν από τότε που γεννήθηκε.

«Αυτή είναι η πιο ευχάριστη περίοδος», σχολίασε ο Ντεσάν. «Ειδικά για τους παίκτες, γιατί όλοι χαίρονται που είναι εδώ και που επιλέχθηκαν. Μετά, όταν αρχίζουν οι αγώνες, όλοι θέλουν να παίξουν. Ο στόχος για εμένα και το επιτελείο μου είναι να μη... χάσουμε κανέναν».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα χρησιμοποιήσει τα δύο φιλικά προετοιμασίας απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού στις 4 Ιουνίου στη Ναντ και τη Βόρεια Ιρλανδία στις 8 Ιουνίου στη Λιλ, προκειμένου να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους 26 ποδοσφαιριστές του. Έπειτα, θα έρθει η ώρα της αναχώρησης για την Αμερική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.