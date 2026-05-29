Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι «μόλις ενημερώθηκε» για την κατάσταση με το drone που χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία και τραυμάτισε δύο πολίτες. Συναντήθηκε με δημοσιογράφους μετά την επίσημη επίσκεψή του στο Καζακστάν. Ο Πούτιν εξαπέλυσε απειλή κατά της κυβέρνησης της Ουκρανίας, με αφορμή τις προσπάθειες του Γερεβάν να ενταχθεί στην ΕΕ.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του UAV μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Υποστήριξε ότι το περιστατικό στη Ρουμανία πιθανότατα αφορούσε ένα ουκρανικό drone.

«Η πρώτη αντίδραση στην ΕΕ σε οποιοδήποτε drone είναι να το αποκαλούν ρωσικό, και μετά αποδεικνύεται ότι δεν είναι... Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πετάξει σε διάφορες χώρες και η αρχική αντίδραση ήταν πάντα... οι Ρώσοι επιτίθενται», δήλωσε δηκτικά ο Πούτιν.

«Κανείς δεν μπορεί να πει την προέλευση ενός συγκεκριμένου αεροσκάφους μέχρι να διεξαχθεί η εξέτασή του. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι ουκρανικά drone έχουν πετάξει στη Φινλανδία, στην Πολωνία και σε ορισμένες από τις χώρες της Βαλτικής» επέμεινε.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει αντικειμενική έρευνα εάν της δοθούν τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που συνετρίβη στη Ρουμανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι τα σχόλιά του στις 9 Μαΐου σχετικά με το τέλος του πολέμου βασίστηκαν σε μια ανάλυση της ρωσικής προέλασης στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, ο Πούτιν αρνήθηκε να δώσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου. «Το να αναφέρουμε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια όσο συνεχίζονται οι μάχες θα ήταν λάθος. Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό» ξεκαθάρισε

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις Ανατολικοευρωπαίου αξιωματούχου για ανακατάληψη του Καλίνινγκραντ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε ότι «η Ρωσία έχει όλα τα μέσα για να καταστρέψει όποιον προσπαθήσει να το κάνει».

Ο Πούτιν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο οποίος δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ έπρεπε να δείξει στη Μόσχα ότι ήταν ικανό να διεισδύσει στον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ξεχωριστά, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αναφορές των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που ισχυρίζονταν ότι η Ουκρανία είχε στείλει χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Λετονία, ο Πούτιν επανέλαβε ότι οποιαδήποτε τοποθεσία που αποτελούσε απειλή κατά της Ρωσίας θεωρούνταν νόμιμος στόχος από τη Μόσχα.

«Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί προσποιούνται ότι η Ρωσία υποθάλπει επιθετικά σχέδια εναντίον των δυτικοευρωπαϊκών κρατών. Αυτό είναι απλώς ένα χυδαίο, κραυγαλέο ψέμα. Όπως είπε ο Γιόζεφ Γκέμπελς στην εποχή του: "Όσο πιο απίστευτο είναι ένα ψέμα, τόσο πιο εύκολο είναι να το πιστέψουν οι άνθρωποι". Και αυτά είναι τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζουν οι δυτικοί πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης στις πληροφορίες και τις καθημερινές τους δραστηριότητες».

Είπε ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να ντρέπονται για την κάλυψη αυτού που η Μόσχα χαρακτήρισε ως ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε φοιτητική εστία στο υπό ρωσικό έλεγχο Λουχάνσκ, η οποία άφησε 21 νεκρούς.

«Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διορίσει τον δικό της διαπραγματευτή. Δεν μπορούμε να διορίσουμε διαπραγματευτή για αυτούς. Και όταν μίλησα για τον (Γκέρχαρντ) Σρέντερ, τον εννοούσα ως κάποιον που μπορεί να εμπιστευτεί κανείς. Του έχουν αποδοθεί πολλές ταμπέλες - ότι είναι φίλος μου, και ούτω καθεξής. Ναι, είμαστε φίλοι. Δεν το κρύβω αυτό... Είναι κακό;» διερωτήθηκε.

«Όταν ξεκινήσαμε την κατασκευή του Nord Stream, ήταν αυτό κακό για το γερμανικό κράτος, για τη γερμανική οικονομία; Και τώρα, όταν αρνούνται να αγοράσουν την ενέργειά μας, είναι αυτό καλύτερο για αυτούς;»

Απειλές κατά του Γιερεβάν

Η κρίση στην Ουκρανία ξεκίνησε με μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που συμβαίνει τώρα στην Αρμενία, δήλωσε απειλητικά ο Πούτιν.

«Όλα πρέπει να υπολογιστούν, με προσεκτική εξέταση και λήψη απόφασης... Η κρίση στην Ουκρανία ξεκίνησε με τις προσπάθειες της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ».

Μια αύξηση στις τιμές της ενέργειας για την Αρμενία θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τουλάχιστον 14% του ΑΕΠ της, δήλωσε δε.

Για τους Αρμένιους πολίτες, εάν εγκαταλείψουν την EAEU (Ευρασιατική Οικονομική Ένωση) θα ισχύουν οι συνήθεις απαιτήσεις για τους μετανάστες, διεμήνυσε ο Πούτιν. Εάν η Αρμενία αρχίσει να υιοθετεί τα πρότυπα της ΕΕ, η ενσωμάτωσή της σε αυτήν (EAEU) θα πρέπει αντικειμενικά να περιοριστεί,

Οποιεσδήποτε αποφάσεις του Γερεβάν δεν θα βλάψουν τους δεσμούς μεταξύ Ρωσίας και Αρμενίας, δήλωσε πάντως ο Πούτιν. Ο ρωσικός και ο αρμενικός λαός συνδέονται με δεσμούς φιλίας αιώνων, σημείωσε ο πρόεδρος.

«Η Ρωσία δεν απειλεί την Ευρώπη - Ψέματα ότι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο»

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «ψέματα» τις δηλώσεις περί προετοιμασίας της Μόσχας για πόλεμο με την Ευρώπη, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία δεν απειλεί τη Γηραιά Ήπειρο. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «όλες οι τοποθεσίες από τις οποίες προκύπτει απειλή για τη Ρωσία, αποτελούν νόμιμο στόχο».

«Έτοιμοι να επιστρέψουμε στις συζητήσεις με την Ουκρανία»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε εκ νέου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να επιστρέψει στις συζητήσεις.

Πηγή: skai.gr

