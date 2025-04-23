Λευκός Οίκος: Σε λάθος κατεύθυνση ο Ζελένσκι – Εκνευρισμένος ο Τραμπ

Νέα επίθεση της Ουάσιγκτον την Τετάρτη στην ουκρανική πλευρά, τη στιγμή που η Ρωσία περνάει σχεδόν στο απυρόβλητο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κινείται σε λάθος κατεύθυνση στις ειρηνευτικές συνομιλίες, υποστήριξε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι εκνευρισμένος με τον ρυθμό των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, σημείωσε.

"Ο πρόεδρος είναι εκνευρισμένος. Η υπομονή του εξαντλείται. Θέλει να κάνει ό,τι είναι σωστό για τον κόσμο. Θέλει να δει ειρήνη. Θέλει να δει τις δολοφονίες να σταματούν, αλλά χρειάζεται και οι δύο πλευρές του πολέμου να είναι πρόθυμες να το κάνουν" ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Και δυστυχώς, πρόσθεσε, ο πρόεδρος Ζελένσκι φαίνεται να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Η Λέβιτ ξεκαθάρισε επίσης πως δεν θα υπάρξει μονομερής μείωση στους δασμούς κατά της Κίνας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ κοντά σε μια συμφωνία» σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις δηλώσεις του ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τη ρωσική κατοχή της Κριμαίας, χαρακτηρίζοντας την αναφορά του προκλητική και επιζήμια για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

«Αυτή η δήλωση είναι πολύ επιζήμια για τις Ειρηνευτικές Διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποστήριξε ότι η Κριμαία χάθηκε εδώ και χρόνια «και δεν αποτελεί καν σημείο συζήτησης».

«Κανείς δεν ζητά από τον Ζελένσκι να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσικό έδαφος, αλλά αν τη θέλει πίσω, γιατί δεν πολέμησαν για αυτήν πριν από έντεκα χρόνια, όταν παραδόθηκε στη Ρωσία χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα;» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Πηγή: skai.gr

