Τελεσίγραφο κυρίως προς την Ουκρανία και δευτερευόντως προς τη Ρωσία για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας σύντομα έδωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς την Τετάρτη, καταδεικνύοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που είχε δηλώσει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο άμεσα, έχουν αρχίσει να χάνει την υπομονή του.

«Παρουσιάσαμε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση στους Ρώσους και τους Ουκρανούς και είναι καιρός να την αποδεχθούν ή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν από τη διαδικασία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σε δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή του στο Ταζ Μαχάλ στην Αγκρα της Ινδίας όπου βρίσκεται.

Η δήλωση Βανς αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έγινε την ώρα που Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι συναντώνται στο Λονδίνο για έναν νέο γύρο συνομιλιών, στον οποίο ήταν να συμμετάσχει και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αλλά τελικά ακύρωσε την παρουσία του.

«Είναι τώρα καιρός, πιστεύω, να ληφθεί, αν δεν είναι το τελευταίο μέτρο, ένα από τα τελευταία, δηλαδή, σε ένα γενικό επίπεδο, αυτό που λέει ότι θα σταματήσουμε τους σκοτωμούς, (...) θα παγώσουμε τις εδαφικές γραμμές σε ένα επίπεδο κοντά σε αυτές που είναι σήμερα (sic)», πρόσθεσε ο Τζέι Ντι Βανς.

«Τώρα, φυσικά, αυτό σημαίνει ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι οφείλουν και οι δύο να εγκαταλείψουν τμήμα του εδάφους που κατέχουν σήμερα», συμπλήρωσε.

Το τελεσίγραφο Βανς έχει στόχο να άρει το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει η πρόταση των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, τη νότια χερσόνησο της Ουκρανίας που προσάρτησε παράνομα η Μόσχα, καθώς και την κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της πρώτης γραμμής του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο, αν και έχει δηλώσει ανοικτός σε συνομιλίες με τη Ρωσία, έχει ξεκαθαρίσει ότι το Κίεβο δεν θα δεχθεί μια συμφωνία που αναγνωρίζει την κυριαρχία της Μόσχας στην Κριμαία.

«Η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει νομικά την κατοχή της Κριμαίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε. Αντίκειται στο Σύνταγμά μας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.