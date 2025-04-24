Λογαριασμός
«Χτυπά» ξανά η Ρωσία: Μπαράζ επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο - Εννιά νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Δείτε βίντεο)

Οι δήμαρχοι των δύο πόλεων ανέφεραν ταυτόχρονες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους, ενώ ακούστηκαν πολλές εκρήξεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές

UPDATE: 04:40
Ουκρανία

Οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου κήρυξαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη συναγερμό καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική επίθεση» με «πυραύλους» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων ειδήσεων άκουσαν πολλές εκρήξεις και drones να ίπτανται στους αιθέρες της πόλης.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram πως επιχείρησαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ σε ανακοινώσεις του μέσω Telegram κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, έδινε ολοένα υψηλότερο απολογισμό τραυματιών από τη ρωσική επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Με τους αριθμούς να μη σταματούν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αρχές έδωσαν νέο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που κάνει λόγο για «εννιά ανθρώπους νεκρούς» και «63 τραυματίες», από τους οποίους «42 εισήχθησαν σε νοσοκομεία», συμπεριλαμβανομένων «έξι παιδιών», καταγγέλλοντας το «μαζικό πλήγμα» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, έχουν αναφερθεί ζημιές σε πολλές μη στρατιωτικές υποδομές.

Στο βίντεο ένας ρωσικός πύραυλος κρουζ θρυμματίζεται από ένα ουκρανικό SAM πάνω από την πόλη.

Ταυτόχρονα, ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε επίσης ότι η πόλη υφίσταται ρωσική πυραυλική επίθεση, προσθέτοντας ότι ακούστηκαν πολλές εκρήξεις. Ο Τερέχοφ πάντως δεν αναφέρθηκε σε θύματα μέχρι στιγμής. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν τουλάχιστον 10 εκρήξεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Το Χάρκοβο γίνεται συχνά στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών

Σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram, ο Αντρίι Γέρμακ, γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας, κατήγγειλε πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν «δεν δείχνει παρά μόνο την επιθυμία (του) να σκοτώνει».

Αξίωσε να «παύσει πυρ» και «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων να σταματήσουν».

Η επιδρομή εξαπολύθηκε ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε στην Ουάσιγκτον πως είναι «πολύ κοντά» η επίτευξη «συμφωνίας» ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος που άρχισε το 2022 και μερικές ώρες αφού καταφέρθηκε εναντίον του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για «εμπρηστικό» σχόλιό του για την Κριμαία, χερσόνησο που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, κάτι που δεν αναγνωρίζει η ουκρανική κυβέρνηση ούτε το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

