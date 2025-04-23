Πόλεμος στην Ουκρανία: Αντιδράσεις Γαλλίας - Βρετανίας στο τελεσίγραφο Βανς

Έντονα αντέδρασαν Παρίσι και Λονδίνο στο τελεσίγραφο του Τζέι Ντι Βανς για «εδαφικές ανταλλαγές» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η λογική της Ουάσιγκτον «take it or leave it» προκαλεί εκνευρισμό στην Ευρώπη.

Ο σεβασμός της «εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός είναι πολύ ισχυρά αιτήματα των Ευρωπαίων», ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η γαλλική προεδρία, μετά τo τελεσίγραφο του Αμερικανού αντιπροέδρου.

Την ώρα που Γάλλοι, Βρετανοί και Γερμανοί συναντώνται με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους στο Λονδίνο, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, «ο στόχος παραμένει η οικοδόμηση μιας κοινής προσέγγισης που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν οι ΗΠΑ στους Ρώσους», τόνισε το Ελιζέ.

Από βρετανικής πλευράς, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε πως εναπόκειται «στην Ουκρανία να αποφασίσει για το μέλλον της». «Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο. Νομίζω ότι αυτό θέλουμε όλοι. Στο τέλος, εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το μέλλον της», είπε ο εκπρόσωπος.

Από την Άγκρα της Ινδίας ο Βανς δήλωσε σήμερα ότι Μόσχα και Κίεβο πρέπει να επιτύχουν συμφωνία, διαφορετικά η Ουάσινγκτον θα σταματήσει τις προσπάθειες για εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.



«Είναι τώρα καιρός, πιστεύω, να ληφθεί, αν δεν είναι το τελευταίο μέτρο, ένα από τα τελευταία, δηλαδή, σε ένα γενικό επίπεδο, αυτό που λέει ότι θα σταματήσουμε τους σκοτωμούς, (...) θα παγώσουμε τις εδαφικές γραμμές σε ένα επίπεδο κοντά σε αυτές που είναι σήμερα (sic)», πρόσθεσε ο Τζέι Ντι Βανς.

«Τώρα, φυσικά, αυτό σημαίνει ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι οφείλουν και οι δύο να εγκαταλείψουν τμήμα του εδάφους που κατέχουν σήμερα», συμπλήρωσε.

Το τελεσίγραφο Βανς έχει στόχο να άρει το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει η πρόταση των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, τη νότια χερσόνησο της Ουκρανίας που προσάρτησε παράνομα η Μόσχα, καθώς και την κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της πρώτης γραμμής του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο, αν και έχει δηλώσει ανοικτός σε συνομιλίες με τη Ρωσία, έχει ξεκαθαρίσει ότι το Κίεβο δεν θα δεχθεί μια συμφωνία που αναγνωρίζει την κυριαρχία της Μόσχας στην Κριμαία.

«Η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει νομικά την κατοχή της Κριμαίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε. Αντίκειται στο Σύνταγμά μας».

Σημειώνεται ότι, πιθανότητα στο πλαίσιο των σαρωτικών περικοπών του Μάρκο Ρούμπιο, η κυβέρνηση Τραμπ διέλυσε μια ομάδα που συνέλεγε πληροφορίες για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που έχει προκαλέσει εκνευρισμό στο Κίεβο.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε έναν συντονιστή εξουσιοδοτημένο να συλλέγει πληροφορίες από όλη την αμερικανική διοίκηση σχετικά με τις ρωσικές θηριωδίες που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον εν λόγω συντονιστή έχει επίσης διαλυθεί.

«Αυτή η θέση δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο σε δικομματική βάση, και η διοίκηση πρέπει να εξουσιοδοτήσει όποιον υπηρετεί σε αυτή τη θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του όπως απαιτεί ο νόμος», είπε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέισον Κρόου, ο οποίος ήταν εμπνευστής της πρωτοβουλίας από κοινού με τον πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικανών Μάικ Γουόλτς ο οποίος είναι σήμερα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ.

Τόνισε ότι αν ο Τραμπ και η επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) Τούλσι Γκάμπαρντ «θέλουν να επιτύχουν διαρκή ειρήνη, πρέπει να είναι πρόθυμοι να θέσουν υπόλογο τον Πούτιν για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής, αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να αφήσει τον Πούτιν να τη γλιτώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

