Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ κοντά σε μια συμφωνία» σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις δηλώσεις του ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τη ρωσική κατοχή της Κριμαίας, χαρακτηρίζοντας την αναφορά του προκλητική και επιζήμια για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

«Αυτή η δήλωση είναι πολύ επιζήμια για τις Ειρηνευτικές Διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποστήριξε ότι η Κριμαία χάθηκε εδώ και χρόνια «και δεν αποτελεί καν σημείο συζήτησης».

«Κανείς δεν ζητά από τον Ζελένσκι να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσικό έδαφος, αλλά αν τη θέλει πίσω, γιατί δεν πολέμησαν για αυτήν πριν από έντεκα χρόνια, όταν παραδόθηκε στη Ρωσία χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα;» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ επέπληξε τον Ουκρανό ηγέτη και δήλωσε ότι προσπαθεί να σταματήσει την αιματοχυσία στη χώρα του και ότι βρίσκονται «πολύ κοντά σε μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δηλώσεις προκλητικές, όπως αυτή του Ζελένσκι, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επίλυση αυτού του πολέμου. Δεν έχει τίποτα για να καυχιέται!», δήλωσε ο Τραμπ, επαναφέροντας τον ίδιο τόνο με εκείνον που είχε χρησιμοποιήσει στη δημόσια αντιπαράθεσή τους στο Οβάλ Γραφείο τον Μάρτιο.

«Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κομπάζει στο πρωτοσέλιδο της Wall Street Journal δηλώνοντας: «Η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει νομικά την κατοχή της Κριμαίας. Δεν υπάρχει τίποτα για να συζητήσουμε εδώ». Αυτή η δήλωση είναι εξαιρετικά επιζήμια για τις Ειρηνευτικές Διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, καθώς η Κριμαία χάθηκε πριν από χρόνια υπό την εποπτεία του Προέδρου Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και δεν αποτελεί καν αντικείμενο συζήτησης», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σχολιάζοντας δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν τη ρωσική κυριαρχία στην Κριμαία στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, διαμήνυσε ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ νομικά την κατοχή της Κριμαίας από τη Ρωσία, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αντισυνταγματική.

Σημειώνεται ότι Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι συναντήθηκαν την Τετάρτη στο Λονδίνο για έναν νέο γύρο συνομιλιών, στον οποίο επρόκειτο να συμμετάσχει και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ακυρώνοντας ωστόσο την παρουσία του.

Ακολούθως ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος έδωσε τελεσίγραφο κυρίως προς την Ουκρανία και δευτερευόντως προς τη Ρωσία για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας σύντομα, απειλώντας με απόσυρση των ΗΠΑ από την προσπάθεια διαμεσολάβησης εάν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις.

«Παρουσιάσαμε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση στους Ρώσους και τους Ουκρανούς και είναι καιρός να την αποδεχθούν ή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν από τη διαδικασία», δήλωσε.

«Είναι τώρα καιρός, πιστεύω, να ληφθεί, αν δεν είναι το τελευταίο μέτρο, ένα από τα τελευταία, δηλαδή, σε ένα γενικό επίπεδο, αυτό που λέει ότι θα σταματήσουμε τους σκοτωμούς, (...) θα παγώσουμε τις εδαφικές γραμμές σε ένα επίπεδο κοντά σε αυτές που είναι σήμερα (sic)», πρόσθεσε ο Τζέι Ντι Βανς.

«Τώρα, φυσικά, αυτό σημαίνει ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι οφείλουν και οι δύο να εγκαταλείψουν τμήμα του εδάφους που κατέχουν σήμερα», συμπλήρωσε.

Στο τελεσίγραφο του Τζέι Ντι Βανς για «εδαφικές ανταλλαγές» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αντέδρασαν έντονα Παρίσι και Λονδίνο. Η λογική της Ουάσιγκτον «take it or leave it» προκαλεί εκνευρισμό στην Ευρώπη.

Ο σεβασμός της «εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός είναι πολύ ισχυρά αιτήματα των Ευρωπαίων», ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η γαλλική προεδρία, μετά τo τελεσίγραφο του Αμερικανού αντιπροέδρου.

Από βρετανικής πλευράς, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε πως εναπόκειται «στην Ουκρανία να αποφασίσει για το μέλλον της». «Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο. Νομίζω ότι αυτό θέλουμε όλοι. Στο τέλος, εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το μέλλον της», είπε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.