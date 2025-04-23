Ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων (σύμφωνα με νεότερο απολογισμό) στην πόλη Μαρχανέτς της Ουκρανίας, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ όπου βρίσκεται η πόλη.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, Σέρχιι Λισάκ, επεσήμανε ότι από τη ρωσική επίθεση επλήγη λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εργαζόμενοι που πήγαιναν στη δουλειά τους, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί και τραυματίες».

«Ένα drone έπεσε σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους επιχείρησης. Η εχθρική επίθεση κόστισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους», δήλωσε ο Λισάκ στο Telegram, ενώ διευκρίνισε ότι 30 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όμως «ο αριθμός τους δεν σταματά να αυξάνει».

Κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα

Την ίδια ώρα, κύμα ρωσικών επιθέσεων είχε στόχο μη στρατιωτικές υποδομές στο ανατολικό, νότιο και κεντρικό τμήμα της χώρας, την ώρα που Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι πρόκειται να συναντηθούν σήμερα στο Λονδίνο για έναν νέο γύρο συνομιλιών με στόχο την εξεύρεση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την επίθεση ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ κτίρια κατοικιών, επιχειρήσεις, αποθήκες και χώροι στάθμευσης υπέστησαν ζημιές, διευκρίνισε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων η οποία ανήρτησε στο Telegram φωτογραφίες πυροσβεστών επί τω έργω.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone εναντίον μη στρατιωτικής υποδομής σε προάστιο της Οδησσού, ενώ ξέσπασαν και πυρκαγιές, δήλωσε ο Όλεχ Κιπέρ κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας.

Μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν λόγω ρωσικής επίθεσης με drone και στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιχόρ Τερεχόβ.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα απώθησε εξάλλου επιθέσεις στην επαρχία του Κιέβου, όπου προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Το πλήρες εύρος των ρωσικών επιθέσεων, που κράτησαν ξύπνιους τους κατοίκους του Κιέβου και της ανατολικής Ουκρανίας για πολλές ώρες στη διάρκεια της νύκτας, δεν είναι προς το παρόν γνωστό.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέστρεψε 11 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

