Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από την Κίνα, ο Μίλτος Τεντόγλου εμφανίστηκε ξανά… σαν Μίλτος Τεντόγλου.

Στη Λεμεσό, στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου, ο Έλληνας πρωταθλητής πέταξε στα 8,49μ.(-0,6), ανεβάζοντας ο ίδιος την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, την οποία επίσης… ο ίδιος κατείχε από το 8,46μ. της Κίνας!

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ότι η σεζόν του χτίζεται με ακρίβεια χιλιοστού.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι δεν ξεκίνησε ιδανικά, με τη φόρα του να χρειάζεται «σενιάρισμα» και τις πρώτες προσπάθειες να γράφουν 8,04μ., 8,14μ. και ένα άκυρο. Όμως, όπως συνηθίζει, ανέβασε στροφές όταν έπρεπε. Μετά το 8,29μ. και το 8,19μ., ήρθε το απόλυτο πάτημα και το άλμα των 8,49μ., η έκτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και η μεγαλύτερη από το 2024, όταν είχε φτάσει στα 8,65μ. και είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στη Ρώμη. Ο 28χρονος συνεχίζει τώρα για το Diamond League της Ρώμης, όπου αναμένεται να βρει ακόμη δυνατότερο ανταγωνισμό.

Στη σφυροβολία, ο Ιωσήφ Κεσσίδης ήταν ο μεγάλος νικητής με 77,84μ., ενώ ο Μιχάλης Αναστασάκης ήταν ο καλύτερος Έλληνας, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με 75,10μ. Ο Αναστασάκης κρατούσε την τρίτη θέση μέχρι την πέμπτη προσπάθεια, όμως ο Ντόνατ Βάργκα τον ξεπέρασε στην έκτη με 74,15μ. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε ακόμη έγκυρες βολές στα 73,34μ., 74,10μ., 73,26μ. και 72,78μ.

Ο Κώστας Ζάλτος, στον πρώτο του αγώνα μετά την επιστροφή από τις ΗΠΑ, κατέλαβε την έκτη θέση με 72,13μ., ενώ ο Χρήστος Φραντζεσκάκης δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα και περιορίστηκε σε δύο έγκυρες βολές, με καλύτερη στα 71,42μ.

Στο μήκος των γυναικών, η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου συνέχισε την ανοδική της πορεία, κατακτώντας την έκτη θέση με 6,37μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό και τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας της. Η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι δείχνει ότι ωριμάζει αγώνα με τον αγώνα.

Στο ύψος, η Παναγιώτα Δόση πήρε την τρίτη θέση με 1,80μ., πριν σταματήσει στα 1,85μ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιστρέφει σταδιακά μετά τον τραυματισμό του χειμώνα, ενώ η Κύπρια Έλενα Κουλιτσένκο ήταν η νικήτρια με 1,89μ.



Στα 100μ. γυναικών, η Ραφαέλα Σπανουδάκη έκανε κακό ξεκίνημα, αλλά με δυνατό τελείωμα πήρε την τρίτη θέση, αφήνοντας τέταρτη τη Δήμητρα Τσουκαλά. Και οι δύο τερμάτισαν σε 11.59, σε μια κούρσα όπου επικράτησε η Καναδή Σάντι Μακρίθ με 11.31.

Στη σφαιροβολία, ο Κώστας Γεννίκης δεν βρήκε βολή πάνω από τα 19,00μ. και κατέλαβε την έκτη θέση με 18,49μ., έχοντας ακόμη προσπάθειες στα 18,23μ. και 18,25μ. Ακριβώς πίσω του τερμάτισε ο Ιάσων Μαχαίρας με 18,15μ.

