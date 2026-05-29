Λέμβος με 69 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Στην περισυλλογή 69 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της δύναμης της FRONTEX. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από σκάφος της FRONTEX.

Οι 69 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

