Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λέμβος με 69 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γαύδου

Η λέμβος βρέθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της FRONTEX - Η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από σκάφος της FRONTEX

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Σκάφος Λιμενικού

Λέμβος με 69 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Στην περισυλλογή 69 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της δύναμης της FRONTEX. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από σκάφος της FRONTEX.

Οι 69 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαύδος Μετανάστες Ελλάδα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark