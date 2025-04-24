Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συντομεύει το ταξίδι του στη Νότια Αφρική ο Ζελένσκι, μετά την ρωσική, πολύνεκρη επίθεση στο Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να «σταματήσουν αμέσως» οι ρωσικοί βομβαρδισμοί που «εδώ και 44 ημέρες σκοτώνουν τον λαό» του

ζελενσκι αφρικη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συντομεύει την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική και επιστρέφει στην Ουκρανία μετά την μαζική νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 70..

«Ακυρώνω μέρος του προγράμματος αυτής της επίσκεψης και θα επιστρέψω αμέσως στην Ουκρανία μετά τη συνάντησή μου με τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο» Σίριλ Ραμαφόζα, επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Χ.

Παράλληλα ο Ζελένσκι ζήτησε να «σταματήσουν αμέσως» οι ρωσικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Ουκρανίας, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από το βομβαρισμένο Κίεβο.

«Εδώ και 44 ημέρες, η Ουκρανία έχει δεχθεί πλήρη εκεχειρία και αναστολή των πληγμάτων αλλά η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει τον λαό μας», κατήγγειλε στο Χ, προσθέτοντας ότι «τα πλήγματα πρέπει να σταματήσουν αμέσως και χωρίς όρους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Νότια Αφρική όπου ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον ομόλογό του Ραμαφόζα καθώς και άλλους πολιτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με θέμα τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του.

«Είναι κρίσιμο να φέρουμε πιο κοντά μια δίκαιη ειρήνη», είχε σχολιάσει μέσω του Χ πριν την άφιξή του στη Νότια Αφρική.

Η Νότια Αφρική, που έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, έχει διατηρήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο που ξέσπασε το 2022.

«Η επίσκεψη προσφέρει στη Νότια Αφρική και την Ουκρανία την ευκαιρία να συζητήσουν τις διμερείς τους σχέσεις (...) επίσης θα εξεταστούν περιοχές συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών να επιτευχθεί ειρήνη που θα διαρκέσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ραμαφόζα.

Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος είχε τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και δήλωσε στο Χ ότι οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν «τις ισχυρές διμερείς σχέσεις» και τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν προς μιας ειρηνική επίλυση του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark