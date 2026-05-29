Το Βερολίνο καταδικάζει την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδικάζει με έντονο τόνο την επίθεση ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία, χαρακτηρίζοντάς την απερίσκεπτη παραβίαση της ρουμανικής επικράτειας και ένδειξη της "ετοιμότητας της Ρωσίας για κλιμάκωση".

Η Γερμανία δηλώνει στήριξη στους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και δηλώνει ότι είναι "έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε χιλιοστό του εδάφους" της ανατολικής πτέρυγας της συμμαχίας.

Σε κυβερνητικό μπρίφινγκ στο Βερολίνο, υπογραμμίστηκε η ανάγκη αντιμετώπισης των απειλών ασφαλείας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της Γερμανίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας εντός του ΝΑΤΟ, με τη δήλωση ότι η Γερμανία δεν θα εκφοβιστεί.

Σε έντονο τόνο οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ για το ρωσικό ντρόουν στη Ρουμανία. Η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Με σκληρή γλώσσα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδικάζει την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία που αποδίδεται στη Μόσχα κάνοντας λόγο για ένα ακόμα περιστατικό που αποδεικνύει την «ετοιμότητα της Ρωσίας για κλιμάκωση», τονίζοντας ότι η Γερμανία στέκεται στο πλευρό των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ». Όπως τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε χιλιοστό του εδάφους των συμμάχων μας» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ, κάνοντας λόγο για απερίσκεπτη παραβίαση της ρουμανικής επικράτειας από τη Ρωσία.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο πλαίσιο του κυβερνητικού μπρίφινγκ της Παρασκευής στο Βερολίνο, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας Στέφαν Κορνέλιους ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι απειλές στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ενώ εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ τόνισε ότι θέση της Γερμανίας είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας εντός του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία δεν «θα εκφοβιστεί», όπως είπε.Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σχολίασε επίσης μέσω Χ ότι τίθεται σε κίνδυνο η «συλλογική ασφάλεια» και ανέφερε ότι η Γερμανία στηρίζει τη Ρουμανία. «Απαντάμε με ενότητα», ανέφερε, εκφράζοντας τη γερμανική αλληλεγγύη προς όσους τραυματίστηκαν από την επίθεση ντρόουν και τόνισε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και της ευρωπαϊκής άμυνας συλλήβδην.Γερμανία και Ολλανδία αναλαμβάνουν κομβικό ρόλοΣτο μεταξύ, το πρώτο γερμανο-ολλανδικό σώμα στρατού αναμένεται να αναλάβει προσεχώς επίσημα τη διοίκηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Εσθονία και τη Λετονία. Εκτός από το νατοϊκό αρχηγείο στο Στετίνο της Πολωνίας, δημιουργείται έτσι ένα δεύτερο τακτικό αρχηγείο για την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, όπως ανακοίνωσαν η Γερμανία και η Ολλανδία.Σε περίπτωση κρίσης, το νεοσυσταθέν σώμα μπορεί να διοικήσει έως και 50.000 στρατιώτες. Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι οι δύο χώρες αναλαμβάνουν «περαιτέρω ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης» καθώς και ότι το βήμα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος έναντι της Ρωσίας.

