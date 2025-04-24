Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην πολιτεία Τσιουάουα, στο βόρειο Μεξικό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Τετάρτη.

Το δυστύχημα προκάλεσε φορτηγάκι το βράδυ της Τρίτης, ανάμεσα στις κοινότητες Γκουατσότσι και Γιοκίβο, ανέφερε η πολιτειακή εισαγγελία σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το δυστύχημα εγκατέλειψε τον τόπο της σύγκρουσης και κατόπιν, βγήκαν από το εν λόγω όχημα ένοπλοι», ανέφερε νωρίτερα η ίδια πηγή.

Η εισαγγελία διευκρίνισε πως αρκετοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της πολιτείας.

Τα τροχαία δυστυχήματα έχουν πολλαπλασιαστεί στο Μεξικό τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η κακή κατάσταση οχημάτων και δρόμων, η κούραση ή η απροσεξία οδηγών, εξηγούν οι αρχές.

Σ’ ένα από τα πιο τραγικά τέτοια συμβάντα το τρέχον έτος, φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 38 άνθρωποι την 8η Φεβρουαρίου στην πολιτεία Καμπέτσε (νοτιοανατολικά).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.