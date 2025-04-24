Αποφασισμένη να συνεχίσει τις επαφές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ δήλωσε τη Δευτέρα, ότι «θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με τον Πούτιν», αποκαλύπτοντας ότι ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί εκ νέου αυτήν την εβδομάδα στη Ρωσία.

Όπως μετέδωσε σήμερα το Axios, επικαλούμενο αξιωματούχο της Αμερικανικής κυβέρνησης, η συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social την Τετάρτη, ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ κοντά σε μια συμφωνία» σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε την ανάγκη άμεσης επίτευξης συμφωνίας καθώς «η υπομονή του προέδρου εξαντλείται».

