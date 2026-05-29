Κομισιόν για σχέσεις ΕΕ-Κίνας: «Μείωση κινδύνων, όχι αποσύνδεση»

Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο συζήτησης του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση είχε τον χαρακτήρα προσανατολισμού της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα, με την Κομισιόν να τονίζει ότι «η Κίνα είναι κρίσιμος εταίρος και η συνεργασία και ο διάλογος θα συνεχιστούν», ενώ επισημαίνει πως «ταυτόχρονα η τρέχουσα κατάσταση στο εμπόριο και στις επενδυτικές σχέσεις δεν είναι βιώσιμη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει παράλληλα ότι η οικονομική κατάσταση και η ασφάλεια «γίνονται πιο αλληλένδετες και απαιτούν πιο ισχυρή και συνεκτική απάντηση».

Τέλος, η Επιτροπή δηλώνει ότι η συζήτηση για το θέμα θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, ενόψει της G7 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

