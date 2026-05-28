Τον προσαυξητιικό συντελεστή των δωρεών για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσώπησε σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα εγκαίνια της ανακαινισμένης πτέρυγας Βραχείας Νοσηλείας του 4ου ορόφου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), τα οποία έγιναν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η δαπάνη για την ανακαίνιση της πτέρυγας, συνολικής αξίας 716.838 ευρώ, αποτελεί δωρεά του υποναύαρχου ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη χαρά που παραβρίσκεται στην τελετή εγκαινίων του Θαλάμου Βραχείας Νοσηλείας, «μία ακόμα δωρεά της οικογένειας Λασκαρίδη».

«Είναι ανάμεσα στα λίγα ονόματα που το Πολεμικό Ναυτικό, οποτεδήποτε έχει ανάγκη για οτιδήποτε, ζητά βοήθεια, είτε σε παροχή τεχνογνωσίας, είτε σε παροχή υλικής βοήθειας, είτε σε διαχείριση καταστάσεων που οι τεράστιες γνώσεις του, στο πλαίσιο του ελληνικού εφοπλισμού, μπορεί να φανεί χρήσιμο» επισήμανε.

«Είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε ένα σημαντικό προϋπολογισμό στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Όμως, δεν πρόκειται να σας το κρύψω, δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Και επίσης, όλες οι δαιδαλώδεις, απαραίτητες σε μεγάλο βαθμό για τη διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος διαδικασίες, οδηγούν σε ένα άλλο επίπεδο δυσχέρειας και την πραγματοποίηση διαφόρων διορθωτικών επεμβάσεων, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη στήριξη των στελεχών, και ψυχολογικά, αλλά και του επιπέδου ζωής τους και της υγείας τους» ανέλυσε.

Αναφερόμενος στην πτέρυγα, εξήγησε ότι «δεν είναι μόνο το ίδιο το γεγονός (της δωρεάς) αλλά και ο χρόνος της παράδοσης αυτής της βελτίωσης».

«Και έχει γίνει πράγματι μια μεγάλη προσπάθεια μέσω δωρεών στο ευρύτερο Νοσηλευτικό Σύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην παροχή της υπηρεσίας τους προς την πατρίδα» συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

Είναι και αυτό ένα απαραίτητο κομμάτι της «Ατζέντας 2030»: η στήριξη των στελεχών, είπε.

Για την ευρύτερη ανάγκη στήριξης του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, διά της δωρεάς, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Ο ελληνικός εφοπλισμός είναι ο μεγαλύτερος στον πλανήτη και πιθανότατα ο πλουσιότερος στον πλανήτη, διαθέτει πολλούς εφοπλιστές», που έχουν -αρκετοί από αυτούς- ήδη βοηθήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Απεύθυνε πρόσκληση να γίνουν πολλοί περισσότεροι οι Έλληνες εφοπλιστές που πραγματοποιούν δωρεές στις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ σημείωσε: «Το ελληνικό κράτος, η πατρίδα, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πλαίσιο, μοναδικό προστασίας της εφοπλιστικής δραστηριότητας με έδρα την πατρίδα».

«Τώρα», πρόσθεσε, είναι η ώρα της ενεργοποίησης περισσότερων εφοπλιστών «επειδή η πατρίδα έχει ανάγκη» και έχει ανάγκη «διότι υπάρχει απειλή».

«Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν "expressis verbis". Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Επειδή υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο, όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορούμε εμείς οι υπόλοιποι εν ειρήνη να ζούμε και να εκτελούμε τα όποια άλλα καθήκοντά μας» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας στον τέταρτο όροφο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις υγειονομικές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού και μία ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τα στελέχη και τους λοιπούς δικαιούχους του Νοσοκομείου.

Η λειτουργία της επιτρέπει τη διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων και την ασφαλή παρακολούθηση ασθενών (Ογκολογικής, Ρευματολογικής, Αιματολογικής, Αλλεργιολογικής, Νευρολογικής και Ενδοκρινολογικής Κλινικής), χωρίς την ανάγκη νοσηλείας, μειώνοντας το χρόνο παραμονής των ασθενών και επιταχύνοντας σημαντικά την εξυπηρέτηση των περιστατικών.

Παράλληλα, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των Κλινικών και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, στη βέλτιστη αξιοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και τη συνολική ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Νοσοκομείου.

Πρόκειται για μια σύγχρονη δομή, εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα ιατρικής πρακτικής, που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης, ο βουλευτής Δημήτρης Καιρίδης ως εκπρόσωπος του πρόεδρου της Βουλής, ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο βουλευτής, πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο δωρητής Παναγιώτης Λασκαρίδης και η οικογένειά του, καθώς και ο αρχιπλοίαρχος επί τιμή και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, Ευάγγελος Αγγελάκος.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας, παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο επιτελάρχης ΓΕΣ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.

Παρέστησαν ακόμα ο διευθυντής/διοικητής του ΝΝΑ αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κατσιμαγκλής ΠΝ, επίτιμοι αρχηγοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, στελέχη του Ιατρικού και του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Τον αγιασμό κατά την τελετή εγκαινίων τέλεσε ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως Θεοφιλέστατος Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας.

