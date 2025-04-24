Χιλιάδες μεταλλωρύχοι απέκλεισαν χθες Τετάρτη δρόμους στη Λα Πας, έδρα της κυβέρνησης στη Βολιβία, διαδηλώνοντας κατά των ελλείψεων καυσίμων και δολαρίων εν μέσω οικονομικής κρίσης στη χώρα των Άνδεων.

Με τα κράνη στα κεφάλια, οι μεταλλωρύχοι έκαναν πορεία κι απέκλεισαν λεωφόρους που οδηγούν στο κέντρο, χωρίς να υπάρξουν επεισόδια με μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας που είχαν αναπτυχθεί, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Bolivia: Miles de mineros llegan a la ciudad de "La Paz" para protestar por las políticas económicas del gobierno (Tomado de radio Soberanía) pic.twitter.com/tzsP51zFiJ — J C (@JOTACE7777) April 23, 2025

Από το 2023, η Βολιβία διέρχεται σοβαρή οικονομική κρίση. Η χώρα της νότιας Αμερικής έχει σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματα δολαρίων που διέθετε, συνάλλαγμα που έχει ανάγκη για τις εισαγωγές καυσίμων, που πωλούνται στην βολιβιανή αγορά με επιδοτούμενη τιμή.

Οι διαδηλωτές αξίωσαν πρωτοβουλίες από πλευράς της κυβέρνησης του προέδρου Λουίς Άρσε και επισήμαναν τα προβλήματα του κλάδου των μεταλλείων, πυλώνα της βολιβιανής οικονομίας, που εξάγει ιδίως ασήμι, ψευδάργυρο, λίθιο και κασσίτερο.

Οι συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία εξαιτίας της «έλλειψης ντίζελ», καυσίμου που είναι απαραίτητο για τη δραστηριότητά τους, καθώς και της έλλειψης «εκρηκτικών υλών», εξήγησε στο AFP ο Ονοράτο Κοντόρι, επικεφαλής του συνδικάτου Συνομοσπονδία Μεταλλευτικών Συνεταιρισμών της Βολιβίας (FENCOMIN).

Ο υπουργός Μεταλλείων και Ορυχείων, ο Αλεχάντρο Σάντος Λάουρα, κάλεσε σε διάλογο και τόνισε πως το «βασικό» είναι να αποφευχθεί αύξηση των τιμών των εκρηκτικών υλών, κάτι που αποτελεί κεντρική διεκδίκηση των μεταλλωρύχων.

Από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2024, η Βολιβία εξήγαγε εμπορεύματα αξίας 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα μισά από τα οποία ήταν προϊόντα του τομέα των μεταλλείων, κατά δεδομένα του βολιβιανού ινστιτούτου εξωτερικού εμπορίου (IBCE).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.