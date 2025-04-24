Άνδρας 41 ετών εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στο Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, μετά την καταδίκη του στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο νεαρής μητέρας το 2004, αυξάνοντας σε 13 των αριθμό των θανατώσεων από τις αρχές της χώρας το τρέχον έτος.

Μετά την απόρριψη της ύστατης προσφυγής των συνηγόρων του από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ο Μοϊσές Σαντοβάλ Μεντόσα εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες στη φυλακή του Χάντσβιλ, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές του Τέξας.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση και τον φόνο, το 2004, της Ρέιτσελ Ο’ Νιλ Τόλεσον, όταν και οι δυο τους ήταν είκοσι ετών.

Αφού τη σκότωσε, μετέφερε το πτώμα σε τάφρο, του έβαλε φωτιά και κατόπιν το έκρυψε σε βλάστηση, κατά τη δικογραφία.

Το θύμα εντοπίστηκε αρκετές ημέρες αργότερα.

Η νεαρή, μητέρα νηπίου μόλις πέντε μηνών εκείνη την εποχή, γνώριζε τον δολοφόνο της, είχαν πάει μαζί στο λύκειο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

Η υπεράσπισή του προσπάθησε, ανεπιτυχώς, η ποινή του να μετατραπεί σε ισόβια, διαβεβαιώνοντας πως πλέον ζούσε ειρηνικά στη φυλακή.

Όμως βίαιη συμπλοκή του με συγκρατούμενό του κατέστρεψε το επιχείρημα των συνηγόρων και εφετείο του Τέξας απέρριψε το αίτημα.

Η υπεράσπιση προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο προβάλλοντας την κατάθεση του συγκρατουμένου του, ο οποίος ομολόγησε πως εκείνος επιτέθηκε στον Μοϊσές Σαντοβάλ Μεντόσα.

Μάταια.

Στις ΗΠΑ έχουν γίνει από την αρχή της χρονιάς δεκατρείς εκτελέσεις: εννιά με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες, δύο με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, αμφιλεγόμενη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά) το 2024, και δύο από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες πέντε (Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια, Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: skai.gr

