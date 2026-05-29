Ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου βρέθηκε 46χρονος ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε δημοσιογράφο του Iran International για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών που οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι συνδέεται με το Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Times of Israel, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο 46χρονος ταξίδεψε στη Βρετανία για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών προκειμένου να παρακολουθήσει δημοσιογράφο που ασκεί κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο 46χρονος επισκέφθηκε διευθύνσεις που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βρετανία, φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας κατοικίες και πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد ۴۶ ساله یونانی به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در لندن بازداشت شده است.

گفت‌وگو با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی pic.twitter.com/DsJcp5TfhM — ايران اينترنشنال (@IranIntl) May 29, 2026

Κατά τη δεύτερη επίσκεψή του, «εγκατέστησε μια κρυφή κάμερα, κρυμμένη μέσα σε μια κάλτσα», η οποία «ήταν σε θέση να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστα πρόσωπα στο εξωτερικό», ανέφερε ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ, στο κεντρικό Λονδίνο.

Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι παρείχε συνδρομή στις υπηρεσίες πληροφοριών ξένου κράτους, το οποίο εκτιμάται ότι είναι το Ιράν, όταν έθεσε στο στόχαστρο τον δημοσιογράφο, ο οποίος εργάζεται για το Iran International, μέσο ενημέρωσης στα περσικά που επικρίνει το καθεστώς της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 16 έως τις 21 Απριλίου και από τις 12 έως τις 14 Μαΐου.



Πηγή: skai.gr

